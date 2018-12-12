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حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى الخليج 365

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الخليج 365 بلس
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

 

الدكتور ياسر سليمان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء
 

الدكتور ياسر سليمان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء

 

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الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة 

 

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الدكتور هشام عرفات وزير النقل

 

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الطقس 

 

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الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان 

 

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السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة 

 

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انقلاب حفار بحلوان 

 

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الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر

 

دار الإفتاء المصرية

 

تنظيم داعش 

 

المهندس طارق السباعى - نائب وزير الإسكان للقطاع العقارى والتجارى
المهندس طارق السباعى - نائب وزير الإسكان للقطاع العقارى والتجارى

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