شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أمن الإسماعيلية يواصل حملاته على المقاهى لضبط الطلاب "المزوغين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مديرية أمن الإسماعيلية حملاتها على الكافيهات والمقاهي ومحلات البلاى ستيشن والحدائق والمسطحات الخضراء، وذلك لضبط الطلبة والتلاميذ "المزوغين" من المدارس.

وترأس الحملة اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية يرافقه اللواء عادل أنور مساعد المدير للأمن العام والعميد عادل صيام مأمور قسم ثان الإسماعيلية والعميد حمدى عبد النبى مدير مرور الإسماعيلية وعددا من ضباط المديرية وقسم ثان الإسماعيلية.

واستهدفت الحملة اليوم دائرة قسم ثان الإسماعيلية منطقة الشهداء وحديقة ميدان المطافى وميدان طنطا وموقف الفردوس والبلابسة دائرة قسم ثانى الاسماعيلية وتبين وجود عدد من طلبة الثانوى والإعدادى داخل محلات البلاى ستيشن والمقاهى والكافيهات الحدائق وتم الاتصال بأهاليهم وإبلاغهم حتى يقوموا بمتابعتهم، مشددًا على أصحاب تلك الأماكن بعدم استقبال أى من طلبة المدارس خلال اليوم الدراسى .

وقال مصدر أمنى، إن الحملة بدأت من الثلاثاء قبل الماضى تنفيذا لتوجيهات وتعليمات وزير الداخلية بضرورة حماية جيل الشباب الذى يعد مستقبل مصر الواعد، مضيفا أن الحملة سوف تستهدف كافة دوائر مراكز وأقسام وقرى محافظة الإسماعيلية للحد من ظاهرة تزويغ الطلبة من المدارس والجلوس على المقاهى والكافيهات والشوارع.



حملة مدير أمن الإسماعيلية على المقاهى (2)