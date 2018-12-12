شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على جهود شرطة التموين خلال 24 ساعة × 50 ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبرز فيديو نجاح الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط (14) قضية أسطوانات بوتاجاز وضبط قضيتين مواد بترولية وضبط (9) قضايا دقيق مدعم وأقماح وضبط (189) قضية فى مجال مخالفات المخابز.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (11) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية و ضبط (5) قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم، ومقررات الصرف التموينية وضبط (52) قضية فى مجال الغش الغذائى و ضبط (30) قضية فى مجال الغش التجاري وضبط (585) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين).

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط (26) قضية فى مجال الأسماك ، واللحوم ومصنعاتها و ضبط (25) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر و ضبط (8) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة و ضبط قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر.