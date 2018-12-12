شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن حكم الصلاة مع وجود نزيف أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لأحد المواطنين ورد خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص الصلاة للحامل مع وجود نزيف. أجاب الدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى بدار الإفتاء، موضحا أن الحامل لا تحيض وبالتالى فإن الدم فى هذه الحالة يعتبر استحاضة ويجب على المرأة غسل موضع الدم والتحفظ وممارسة كافة العبادات كالصلاة والصيام... إلخ بشكل طبيعى.

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