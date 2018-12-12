شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارا بحل نادى الرى وإلغاء إشهاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، الأربعاء قراراً بحل وتصفية وإلغاء إشهار نادي الري الرياضي المشهر برقم (388) بتاريخ 2/4/2008 ونشر القرار بالوقائع المصرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار على نفقة وزارة الموارد المائية والرى، بناء على القرار رقم 742 لسنة 2018، والصادر بتاريخ 2018/11/14

ونص القرار على أن تؤول أموال بالحساب رقم (1090199000000049) المودع بنك مصر - فرع روض الفرج وأية مستحقات مالية أخـرى إلى وزارة الرى الجهة التى أنشأت النادى، مع تسليم أرض النادى إداريًا بمعرفة لجنة مشكلة من الديوان العام ووزارة الرى، ورد المبالغ المالية التى تم دعم النادى بها من وزارة الشباب والرياضة كدعم للنشاط الرياضى.