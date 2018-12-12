شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تبحث مع وفد كويتى تبادل الحيوانات بين حديقة الجيزة والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية التابع للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، وفد هيئة الزراعية والثروة الحيوانية من دولة الكويت برئاسة الدكتور على عبدالرسول القطان، نائب وزير الزراعة بدولة الكويت. بحثا الجانبين خلال الزيارة التعاون وتبادل الخبرات بين الاطباء بحديقة الحيوان بالجيزة وحديقة الحيوان بالكويت وكذلك البحث فى إجراء عمليات البدل فى الحيوانات بين الحديقتين. أبدى الوفد الكويتى إعجابه بالمتحف الحيوانى والجبلاية الملكية وبآخر التطويرات فى حديقة الحيوان بالجيزة.



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