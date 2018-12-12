شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس جامعة القاهرة: تطوير العقل المصرى يبدأ من تغيير طريقة التفكير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن محاولات التقدم والنهضة من عصر إلى عصر لم تؤتى ثمارها بدرجة كبيرة والدخول إلى تقدم كبير حتى الآن، مشيرًا إلى أن التحول يحدث عند تغيير طريقة التفكير وليس الأفكار، كون طريقة التفكير هى الماكينة للتحول من لعصر لعصر.

وأضاف الخشت، فى كلمته بندوة تطوير العقل المصرى والتنمية الشاملة، بحضور رؤساء تحرير بعض الصحف بقاعة أحمد لطفى السيد اليوم الأربعاء، ىبمناسبة 110 أعوام على إنشاء جامعة القاهرة، أن التحول من العصور الوسطى إلى العصر الحديث تمت نتجية تغيير تفكير أوروبا، ولهذا حدث التغيير بكافة المستويات العلمية والثقافية والبحثية.

وأشار الخشت، إلى إن أهمية الندوة تأتى فى إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصرى الذى يستهدف تغيير أفكار الناس على أسس من الجدية والعمق والانتماء للوطن والرقى بالمنظومة القيمية واحترام القانون والبعد عن الخرافات والشائعات.