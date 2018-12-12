شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: الإعلان عن «كيان البحر الأحمر» بسبب «تهديدات إيران وإسرائيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد خبراء بالشأن الأفريقي أن حرب اليمن وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في مضيق باب المندب جراء الحرب، والقلق الخليجي بشأن تجارة النفط وحركة التجارة العالمية، وتدخلات محور الشر «قطر، تركيا، وإيران» في منطقة البحر الأحمر، وعدم وجود منظومة أمنية حقيقية لضمان حماية تلك المنطقة، كان الدافع الحقيقي وراء «إنشاء كيان البحر الأحمر».

كان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قد أعلن خلال كلمته في الاجتماع الوزاري للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، عن «إنشاء كيان في البحر الأحمر والقرن الأفريقي لأنه سيُسهم في منع القوى الخارجية من لعب أي دور سلبي بالمنطقة».

من جانبه، قال رمضان قرني، خبير الشؤون الأفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات، لـ«المصري اليوم»، إن تصريح وزير الخارجية السعودي عن تهديد «القوى الخارجية» كان يشير فيه بالدرجة الأولى إلى «إيران وإسرائيل»، وفي المرتبة الثانية «تركيا وقطر»، مضيفاً أن منطقة أمن البحر الأحمر، وأمن الممرات، قضية تتعلق بالأمن القومي العربي والأفريقي.

وأضاف «قرني» أن «منطقة شرق أفريقيا تمثل أهمية خاصة للدول الخليجية، ومن ثم فإن الاهتمام بتلك المنطقة أصبح أولوية استراتيجية لدى دول الخليج، خاصة بعد اندلاع حرب اليمن التي كشفت لدول الخليج، وعلى رأسها «السعودية والإمارات»، أن تأمين تلك الدول هو تأمين لأمنهم القومي والداخلي، ولذلك أقدموا على تقديم الدعم السياسي والمادي والعسكري، وطرحوا استثمارات ضخمة في إثيوبيا والسودان والصومال».

وأشار إلى أن «تصريحات الجبير تدل على محاولة بناء قوة عسكرية خليجية في تلك المنطقة، خاصة بعد طلب دولة الإمارات بناء قاعدة عسكرية في الصومال، وطلب المملكة العربية السعودية بناء قاعدة عسكرية في جيبوتي».

وأكد خبير الشؤون الأفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات أن «توقيت مناقشة هذا الملف، توقيت مهم جداً، خاصة فيما يتعلق بتطورات الأزمة اليمنية، وعدم الوصول لحلول سياسية بشأنها، وتهديد أمن الممرات في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب لكل هذه الدول، وتهددي حركة التجارة الدولية بعد محاولات ميليشيات الحوثي السيطرة على تلك المنطقة».

وأوضح أن «مصر شريك رئيسي في تشكيل تلك الآلية، خاصة أن مصر استضافت الاجتماع الأول، منتصف ديسمبر من العام الماضي، على مستوى كبار مسؤولي دول البحر الأحمر، كما شاركت في عدة منتديات دولية في هذا الشأن، وساهمت في تقديم الرؤية المصرية».

فيما قالت الدكتورة أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن «قضية أمن البحر الأحمر أمر مهم وتم طرحه منذ فترة، لضرورة وجود منظومة لحمايته تشمل الدول المشاطئة عليه «مصر، السعودية، اليمن، الصومال، جيبوتي، إريتريا، السودان، الأردن، فلسطين المحتلة»، مضيفة أن «الفترة الماضية شهدت طرح أكثر من مشروع في هذا السياق من جامعة الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، وزارة الخارجية المصرية، أحد مراكز البحوث الكبرى في الإمارات، ولكن لم تتبلور تلك المقترحات ليتم تنفيذها».

وأضافت «الطويل» أن «عدم وجود منظومة لضمان أمن البحر الأحمر وباب المندب، وأسفر هذا الفراغ عن تدخل أطراف دولية حاولت توجيه تلك المنطقة لمصالحها مثل «تركيا، وإيران» مما سبب مشاكل ضخمة للدول المشاطئة على البحر الأحمر».

وأكدت أن «الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا بين المشاريع المطروحة من قبل لحماية تلك المنطقة لضمان مصالح كل الأطراف، أبرزها «سلامة التجارة الدولية خاصة تجارة نفط الخليج، أمن باب المندب، وحركة التجارة في قناة السويس»، مضيفة أن مصر ستكون طرفا رئيسيا في تلك الآلية بسبب رغبة القيادة السياسية المصرية القوية في ضمان أمن البحر الأحمر، وهذا سيكون محل تفاهم «سعودي -مصري»، خاصة أنهما أكبر دولتين مشاطئتين على سواحل البحر الأحمر».

وأشارت مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن «إيران وتركيا ستعملان على اختراق تلك الآلية وإجهاضها من خلال علاقاتهما الجيدة مع بعض الدول، عن طريق تقديم مساعدات مالية وعسكرية، ولكن الفيصل في حسم ذلك هو إرادة تلك الدول لضمان أمن مستقر في منطقة البحر الأحمر وباب المندب».