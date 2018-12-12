شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر النتيجة الكاملة لمسابقة التفوق الصحفي لعام 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الصحفيين نتيجة مسابقة التفوق الصحفي لعام 2018 وأسماء الفائزين في المسابقة بعد اجتماعها مع لجان تحكيم المسابقة برئاسة نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، ورئيس اللجنة الثقافية والمشرف على المسابقة محمود كامل .

وعرضت اللجان نتيجة كل فرع من فروع المسابقة وحيثيات اختيارها.. وجاءت النتيجة كما يلى :-

أولاً: مسابقة التفوق الصحفى :-

1-جائزة التغطية الاخبارية المحلية :-

الجائزة الأولى: الزميلة هناء قنديل – جريدة الفجر – عن عمل منشور بجريدة صوت الامة بعنوان «تخترق العالم السري لــ»نجوع قنا«قري الدم ومثلث الرعب في الصعيد الجوانى».

الجائزة الثانية: الزميلة شيماء عادل – جريدة وطن – عن ملف واحات مصر كنز ينتظر الاكتشاف.

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية للزميل مجدي عبدالوهاب سلامة – جريدة الوفد –عن عمل نداهة برج مغيزل بوابة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا .

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2-جائزة التغطية الخارجية:-

الجائزة الأولى: الزميل هاني فاروق – مجلة نصف الدنيا- مؤسسة الأهرام- عن ملف بنغازي.. مقبرة الدواعش .

الجائزة الثانية: الزميل إبراهيم جاد – جريدة روزاليوسف- عن عمل حكايات مدينة تحت القصر «ثقوب سوداء في ثوب حلب».

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3-جائزة التحقيق الصحفى :-

الجائزة الأولى: الزميل محمد ابو ضيف – جريدة الوطن – عن تحقيقين بعنوان «ترخيص عودة.. شبكة لتهريب وتزوير السيارات الليبية لمصر بأوراق مضروبة وتحقيق غاز المنازل خطوط لتوصيل الموت .

الجائزة الثانية: الزميلة ريهام نبيل – جريدة الأخبار – عن تحقيق بعنوان «الاخبار تكشف خباية الإنترنت الاسود العالم السري للجرائم الالكترونية.

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية للزميل ايمن السيسي – جريدة الاهرام – عن تحقيق بعنوان «الاهرام ترصد خطوط سير قوافل التهريب بخمس دول .

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4-جائزة الحملات الصحفية :-

الجائزة الأولي: الزميلان محمد وهدان وهيثم النويهي – جريدة الأخبار – عن حملة مافيا الاتجار في حقن hr المغشوشة.. حوامل واطفال مصر في خطر.

الجائزة الثانية: الزميل طارق حافظ – جريدة الفجر – عن حملة بعنوان «العوار القانونى في تعيينات القضاة».

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه للزميل وسام حمدي – جريدة البوابة نيوز – عن حملة قضية فساد بمعهد ناصر.

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5-جائزة الحوار الصحفى :-

الجائزة الأولى: الزميل ماهر مقلد – جريدة الاهرام- عن حوار مع الكاتب الكبير وديع فلسطين «وصيتي لمصر الاعتدال دائما ونسيان زمن الاخوان».

الجائزة الثانية: الزميل اشرف سيد – مجلة نصف الدنيا – عن حوار مع الدكتور جلال امين «الحديث عن ثورة جياع وهم».

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية للزميلة هبة محمد على- مجلة روزاليوسف – عن حوار مع امال فهمي «احزن عندما اشاهد ريهام سعيد».

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6-جائزة التصوير :-

الجائزة الأولى: الزميل طارق الفرماوي- المصري اليوم- عن تغطية احداث تفجير الكنيسة المرقسية .

الجائزة الثانية: الزميل مصطفي عميرة- جريدة الأهرام- عن تغطية حريق سوق امبابة .

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7-جائزة الإخراج الصحفى :-

الجائزة الأولي: الزميل محمود عبدالرشيد – جريدة الأهرام المسائى – عن إخراج ملف بعنوان ليلة الفتي الذهبي والنهائي الحلم.

الجائزة الثانية: الزميل محمد عمار – جريدة الشروق -عن إخراج ملف بعنوان «اخر ليلة وداعا معبودة الجماهير».

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه :

1- الزميل احمد عبدالباقي – مجلة لغة العصر – مؤسسة الأهرام – عن تطوير الماكيت الاساسي لمجلة لغة العصر.

2- الزميل أيمن ابو اليزيد – مجلة حواء – مؤسسة دار الهلال – عن غلاف يعني ايه كلمة وطن .

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8- جائزة الكاريكاتير «جائزة واحدة» :-

الجائزة الأولى: الزميل محمد عبدالله – جريدة المصري اليوم- عن كاريكاتير انهيار عمارة الازاريطة في الاسكندرية وكاريكاتير ارتفاع اسعار الدواجن ارتفاع الاسعار بعد التعويم.

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9-جائزة الصحافة الاقتصادية :-

الجائزة الأولى: الزميلة دعاء عبدالمنعم – مجلة الاهرام الاقتصادي – عن ملف بعنوان«8 تحديات تطفيء بريق المعدن الاصفر» .

الجائزة الثانية: الزميل جمال فاضل – مجلة الاهرام الاقتصادى – عن ملف الصندوق الأسود لأسعار الأدوية .

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية للزميل أحمد السباعى – بوابة الأهرام الاقتصادى – عن ملف بعنوان «الغام اقتصادية على طريق صاحبة الجلالة».

والزميلة زينب فتحى أبوالعلا – مجلة الأهرام الاقتصادى – عن ملف اسرار الخصخصة مسئولو البرنامج يجيبون عن الأسئلة الصعبة .

3- الزميل رضا رفعت – مجلة صباح الخير – مؤسسة روزاليوسف – عن سلسة موضوعات بعنوان «كنوز اقتصادية مهدرة ومنسية».

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10-جائزة الصحافة الرياضية :-

الجائزة الأولى: الزميل عاطف عبدالواحد – جريدة الاهرام – عن عمل الورق ورقنا والدفاتر دفاتيرنا.. أصوات انتخابية للتزوير المريح.

الجائزة االثانية الزميل عادل على عزام – الوطن- عن عمل بعنوان قصص وروايات تجسد واقع الدين لله ومصر للجميع مسلمون ومسيحيون في ملاعب الكرة المصرية .

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية للزميل الدكتور يحيى فوزى – الأهرام الرياضى – عن عمل نحن ندق الناقوس.. اللحوم البرازيلية خطر على الرياضة المصرية .

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11-جائزة الصحافة الفنية :-

الجائزة الأولى: الزميل محمد عبدالجليل – جريدة الوطن – عن حوار مع وحيد حامد

الجائزة الثانية :الزميل العباس السكرى – جريدة اليوم السابع – عن حوار مع ابراهيم عيسي عن فيلم مولانا .

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية للزميل محمد دياب – مجلة الكواكب – مؤسسة دار الهلال – عن سلسلة مقالات المطربة فيروز.

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12-الصحافة الثقافية :-

الجائزة الأولى: الزميل محمد رياض – جريدة الوطن – عن ملف بعد 42 عاما على انتحاره – القصة الكاملة لشاعر اليسار المصري الشاب «احمد عبيدة» احتراق ونهوض «طائر النار».

الجائزة الثانية: الزميل احمد الشمسي واحمد الليثى – جريدة القاهرة – عن تحقيق بعد 20 عاما غياب قصة اول اديب جرافيتي «اديب الشباب»يغادر عزلته.

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ثانياً – الجوائز الخاصة:-

1-جائزة الشهيد (للتغطية الميدانية للأحداث الخطيرة) :

الجائزة الأولى: الزميل احمد العميد – جريدة الوطن – عن ملف الوطن وسط نيران المعارك ضد داعش بالعراق.. حرب الموصل .

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه :

1- الزميل أحمد شلبى – جريدة المصرى اليوم – عن عمل المصري اليوم ترصد من داخل مغارات جبل الحلال وقائع سقوط «حصن الأرهاب الأخير» .

2- الزميلة منى مدكور – بوابة دوت مصر – مؤسسة اليوم السابع – عن عمل اسرار اللحظة الاخيرة في حياة الشهيد احمد المنسى.

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2-جائزة إحسان عبدالقدوس في السبق الصحفى :-

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة .

3-جائزة أحمد رجب في الكتابة الساخرة :-

الجائزة الأولى :الزميل احمد سمير –بوابة المصري اليوم – عن عمل بعنوان «مصر بتكسب» قصة نجاح وتفوق وانتصار .

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4-جائزة صبرى غنيم في القصة الصحفية الانسانية :-

الجائزة الأولى: الزميل محمد الليثي – جريدة الوطن – عن ملف حكايات من الجبهة في يوميات شهيد اكتوبر

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه:

1- الزميل محمد القماش – جريدة المصرى اليوم – عن عمل دار اشراقة للايتام قصر تحول إلى وكر تعذيب .

2- الزميل محمد أبوليلة – جريدة صوت الأمة- عن عمل بعنوان «ماساة اجتماعية في منزل سيدة الايذر المنتحرة».

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5-جائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادى :-

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة .

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6-جائزة مصطفى شردى في المقال السياسي :-

الجائزة الأولي: الزميل محمد شعير – جريدة الأهرام – عن مقال بعنوان «لمواصلة المسير إلى الامام ومعالجة الانقسام حول»ماجري«في يناير الطريق الرابع هو الحل

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه :

الزميل عماد حمدى – جريدة المقال – عن مقال بعنوان «مصر محتاجة ريسترت».

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7-جائزة منير كنعان للإبداع الفنى :-

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة .

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8-جائزة صحافة البيئة :-

الجائزة الأولي: الزميلة ريهام العراقي – جريدة المصري اليوم – عن ملف المحميات الطبيعية كنوز مصر لأعلي سعر السحابة السوداء.. السماء فيها سم قاتل .

وقررت اللجنة منح شهادة تقدير تشجيعية للزميل المصور حسام فضل لمشاركته في العمل الفائز

الجائزة الثانية: الزميلة سهاد الخضرى – جريدة الوطن – عن عمل تطهير بحيرة المنزلة حلم طال انتظاره .

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه :

1-الزميلة هدير الحضرى – جريدة الشروق – عن عمل صناعات النخيل ثروة قومية مهدرة.

2-الزميل شعبان جمال- جريدة الدستور – عن عمل بعنوان مافيا تهريب الصقور المصرية النادرة إلى قطر .

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9-جائزة صحافة المرأة :-

الجائزة الأولي: الزميلة جيهان أبوالعلا – نصف الدنيا – مؤسسة الأهرام- التوحد.. بطولة أمهات وتخاذل مجتمع .

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه :

1- الزميلة غادة محمد الشريف – جريدة المصري اليوم – عن تحقيق «تزويج القاصر بأى ذنب قتلت».

2- الزميلة صفاء عبدالحميد – بوابة التحرير – عن ملف «اضربوهن».. عقاب شرعي للمرأة ام خاطيء للدين .

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10-جائزة مجدى مهنا في العمود الصحفى :-

الجائزة الأولي: الزميل محمد عبدالسلام – بوابة روزاليوسف – عن عمود حكايات الغريب 2000.

الجائزة الثانية :الزميل ايهاب الحضري – جريدة اخبار الادب – عن عمود فتنة يوسف.

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه :

1- الزميل خالد سيد احمد – جريدة الشروق – عن عمود عزوف اختيارى «

2- الزميل حمدى البصير – جريدة العالم اليوم – عن عمود الحكومة الزكية والتعامل بالمليم قطار الصحافة والعاصمة الادارية .

11-جائزة محمد عيسي الشرقاوى «للتغطية الخارجية» :-

الجائزة الأولى: الزميل عامر سلطان – مجلة الأهرام العربى – عن ملف بعد مرور 65 عاماً وثائق المخابرات البريطانية بإفشال ثورة يوليو وننشر الممنوع من الوثائق السرية.. اغتيال السادات بتوقيت لندن .

الجائزة الثانية: الزميل أسامة السعيد – آخر ساعة – مؤسسة أخبار اليوم – عن بعد 100 عام من التورط في أزمات العالم.. أمريكا الجديدة امبراطورية القوة والخوف .

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه :

الزميلة رضوي عبداللطيف – جريدة الأخبار – عن عمل بعنوان «عائلة التميمى.. جيش مقاومة فلسطينية في وجه الاحتلال .

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12-جائزة سمير عبدالقادر في الصحافة الاقتصادية :-

الجائزة الاولي: احمد صالح عبدالمعطي -بوابة الاهرام الاقتصادى – عن ملف التعليم الفنى غائب عن سوق العمل .

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية :

1- الزميلة ميرفانا ماهر – جريدة الفجر – عن ملف بعنوان بالاسماء مراكز القوي في وزارات البزنس.

2- الزميل صالح ابراهيم – جريدة الوطن – عن ملف بعنوان فشل في انعاش الصادرات .