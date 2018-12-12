شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع انتظام العمل ببرجي التحكم في نظم الإشارات بقويسنا وبركة السبع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، يرافقه المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، الأربعاء، بجولة تفقدية بمحطتي قويسنا وبركة السبع لمتابعة انتظام العمل ببرجي التحكم في نظم الإشارات بالمحطتين، واللذين يدخلان ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط (القاهرة / الإسكندرية)، والذي يتم بعقد بتمويل من البنك الدولي بقيمة (70.5 مليون يورو + 310 ملايين جنيه) لتنفيذ أحد المشروعات الكبرى بالسكة الحديد على (القاهرة / الإسكندرية) مع إنشاء برج تحكم مركزي بالقاهرة للتحكم في حركة مسير القطارات على الخط بأكمله.

صرح «عرفات» بأن هذا المشروع يحقق عند الانتهاء من تنفيذه أمانا وانسيابية في حركة القطارات على خط (القاهرة / الإسكندرية) ويرتقي بمنظومة أمان حركة القطارات إلى المستويات العالمية، كما يحقق زيادة في سعة الخط لتشغيل مزيد من القطارات لراحة المواطنين، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو امتداد لسلسلة المشروعات الكبرى التي تستهدف الحكومة تنفيذها خلال خمس سنوات لتحديث البنية الأساسية للسكك الحديدية التي لم تشهد أي مشروع حيوي مماثل منذ أكثر من عشرين عاما.

ولفت الوزير إلى أنه يتم تنفيذ تحديث لنظم إشارات لمسافة ١١٠٠ كم بتكلفة إجمالية ١٢.٦ مليار جنيه، منوها إلى دخول برج قويسنا في التشغيل في فبراير 2016 والذي يتضمن التحكم في 27 موتور تحويلة، بالإضافة إلى عدد 94 تراك، وكذلك 55 سيمافورا ضوئيا وكذلك التحكم في عدد 6 مزلقانات تعمل أتوماتيكيا وتم دخول منطقة عرب الرمل في الخدمة بتاريخ 6/11/2016، ودخول برج بركة السبع في الخدمة بتاريخ 15/8/2017، والذي يتضمن التحكم في 22 موتور تحويلة، بالإضافة إلى عدد 91 تراك وكذلك 68 سيمافورا ضوئيا والتحكم في عدد 8 مزلقانات تعمل أتوماتيكيا، تم دخول برج ايتاي البارود في الخدمة بتاريخ 14/3/2018 والذي يتضمن عدد 48 سيمافور وعدد 108 تراكات وعدد 53 موتور تحويلة والتحكم في مزلقان واحد يعمل أتوماتيكياً.

كما قام الوزير باستقلال أحد الموتورات الخاصة بالمرور والتفتيش في المسافة من قويسنا حتى بركة السبع لمتابعة حالة السكة والإشارات والمزلقانات، والتقى بعاملين بشركة تاليس الإسبانية المنفذة للمشروع وطالب بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ في إبرايل 2020.