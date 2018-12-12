شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة تشارك في معرض سيال الشرق الأوسط بأبوظبي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبرالجاري، في فعاليات معرض سيال الشرق الأوسط بأبوظبي والذي تم تنظيمه تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة بالإمارات. جاءت مشاركة «محرز» مع الوفد المصري الفني المرافق استجابة لدعوة الهيئة العربية للاستثماروالإنماء الزراعي.

وعقدت نائب الوزير العديد من اللقاءات مع كبرى الشركات ورجال الأعمال من رواد الاستثمارات الإقليمية على مستوى الوطن العربي من المشاركين والعارضين بالمعرض والذي شمل العديد من مجالات الاستثمارات والخدمات والمنتجات الزراعية والحيوانية والغذائية.

وشاركت «محرز» بحضور قوي في فعاليات لقاء الاستثمار الزراعي باليوم الثاني من المعرض والذي افتتحه محمد بن عبيد المزروعي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء، وقد افتتحت نائب وزير الزراعة الجلسة الحوارية لعرض الاستثمار بمجالات إنتاج اللحوم والألبان والدواجن والأسماك.

واستعرضت الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في مجالات إقامة مشروعات الدواجن ومشروعات الأبقار الحلاب والاستزراع السمكي، فضلا عن الخرائط الاستثمارية المتاحة للاستثمار بتلك القطاعات بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأكدت «محرز» رؤية وزارة الزراعة التي تشجع إقامة مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني والسمكي المتكاملة مع النشاط الزراعي، مشيرة إلى أن الوزارة تتيح وتيسر إقامة مشروعات الدواجن بالمناطق الصحراوية، حيث تتيح تأجير الأراضي بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما قابلة للتجديد لضمان استدامة الاستثمارات والحفاظ على تلك المناطق خالية ونظيفة من الأوبئة باتباع معايير الأمن الحيوي.

وعرضت أيضا فرصة الاستثمار بمجال الاستزراع السمكي، وكيف يمكن تعظيم الأستفادة من وحدة المياه وتقليل تكاليف الإنتاج وتعظيم ربحية المشروعات من خلال نشر الوعي بالمنطقة العربية لنمط الاستزراع السمكي الزراعي المتكامل، حيث يتم إعادة استخدام المياه في الري بعد استخدامها في الاستزراع السمكي مما يزيد من الإنتاجية الزراعية ويساعد على إنتاج منتج زراعي عضوي نظيف وصحي ويقلل من استخدام الأسمدة والكيماويات ويستعيض عنها بالمخرجات العضوية المفيدة من استزراع الأسماك، مضيفة أن مصر تنتج سنويا مليون و800 ألف طن من الأسماك وتمتلك الخبرات الفنية العالية في هذا المجال والتي تتيحها وزارة الزراعة للأخوة بالمنطقة العربية لنقل تلك الخبرة.

فعاليات معرض سيال الشرق الأوسط بأبو ظبي

فعاليات معرض سيال الشرق الأوسط بأبو ظبي

وأكدت «محرز» أن رؤية وزارة الزراعة تهدف إلى التكامل مع كافة الدول الشقيقة بالمنطقة العربية وقد تم بالفعل زيادة التعاون في مجال الثروة الحيوانية مع دولة السودان الشقيق، حيث تستورد مصر من السودان معظم الاحتياجات من الماشية واللحوم وقرابة الـ250 ألف من الأبل ولتيسير ذلك تم زيادة عدد المحاجروالمجازر الجنوبية لتصل إلى 23 محجرا لتستوعب حجم الاستيراد.

وأجابت نائب وزير الزراعة على استفسارات المشاركين بلقاء الاستثمار الزراعي بسيال حول ضمانات وحوافز الاستثمار التي يكفلها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة2017 واستعرضت كيف قامت وزارة الزراعة على مدارعامين بمراجعة كافة الإجراءات والقرارات المنظمة لمنح تراخيص المشروعات وكيف تم التنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المصرية المعنية باصدار الموافقات على إقامة المشروعات على غرار منظومة الشباك الواحد ليتم من خلال وزارة الزراعة تيسير الإجراءات والتنسيق والمتابعة المباشرة مع كافة أجهزة الدولة المعنية وحل أي عقبات لإنهاء واتمام الأجراءات اللازمة.

وأكدت أن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات وتشجيعها خاصة من المنطقة العربية، حيث تهدف استراتيجية الدولة لبناء وتنمية الإنسان المصري والعربي وخلق مجتمع عربي متكامل يتم فيه فتح آفاق استثمار عربي تكاملي واستغلال الموارد العربية وتكاملها من خلال الاستفادة المثلى من الاستثمارات والموارد الطبيعية والموارد والخبرات البشرية وخلق فرص عمل جديدة للشباب بالمنطقة وصولا إلى تحقيق الأمن الغذائي العربي واستدامة تنمية وتطويرالمجتمعات العربية. والتقت محرز أيضا على هامش المعرض بالدكتورة مريم حارب سلطان اليوسف، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، حيث تم التنسيق لتبادل ونقل الخبرات الفنية في مجال المختبرات البيطرية الرقابية المعتمدة دوليا للمواصفة القياسية الدولية الأيزو 17025 من خلال المعامل والمعاهد البحثيةالمعتمدة بوزارة الزراعة.