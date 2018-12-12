شكرا لقرائتكم خبر عن تفويض رئيس «الرقابة الإدارية» لمباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في العدد 49 مكرر(أ) في 11 ديسمبر 2018 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2619 لسنة 2018، بتفويض شريف سيف الدين حسين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين(15 و16) من القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إلية بالنسة للأعضاء والعاملين بهيئة الرقابة الإدارية عدا وظائف الإدارة العليا.

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