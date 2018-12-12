شكرا لقرائتكم خبر عن فساتين فنانات عربيات.. إثارة للاهتمام أم موضة عالمية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت فساتين الفنانات والمشاهير العرب اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي، وعناوين الصحف العالمية والمحلية، وخلقت حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض، أخرها المغنية والممثلة اللبنانية نيكول سابا، التي أحدثت ضجة كبيرة بفستان زفاف مرصع بالألماس كانت قد ارتدته في ختام «الديفيليه» العاشر للمصمم هاني البحيري، وبلغت تكلفة الفستان، 10 ملايين يورو، أي حوالي 200 مليون جنيه مصري.

نيكول سابا سبقتها الفنانة رانيا يوسف التي ظهرت بفستان جرئ خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الأمر الذي دفع عدد من المحامين بتقديم بلاغات ضدها بتهمة «ارتكاب الفعل الفاضح، والتحريض على الفسق والفجور ونشر الرذيلة التي تخالف الأعراف والتقاليد في المجتمع المصري»، وانتهت الأزمة باعتذار الفنانة المصرية وإخلاء نيابة استئناف القاهرة، رانيا يوسف بعد التحقيق معها في البلاغات.

وبعد انتهاء الأزمة، علقت المطربة أصالة على الموضوع بصورة غير مباشرة خلال حفلها الأخير بالقاهرة، ومازحت الجمهور قائلة: «فستاني شفاف»، لافتة إلى أنها تضع «6 بطانات» للتأكد من أنه لن يكشف جسدها، في إشارة إلى تعليقات سابقة من رانيا يوسف، التي قالت فيها إن فستانها لم يكن بهذا الشكل الذي ظهرت فيه على السجادة الحمراء، وإنما فقدت بطانة الفستان عن طريق الخطأ ولم ينبهها أحد لذلك.

أما الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قررت اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة منتقديها بشكل مباشر، بعد أن انتشرت صورة لها وهي ترتدي فستانا في لقطة من فيلم «خير وبركة»، الذي ظهرت فيه كضيفة شرف.

وقالت على حسابها في تويتر: في صور نزلتلي فجأة متصورة من أكثر من سنة من مشهد الفيلم، الصور تعرضت للفوتوشوب لأبدو كما بديت يعني ملعوب فيها. في الوقت الذي قررت فيه الفنانة المصرية الشابة مي الغيطي، قررت ارتداء فستان بفتحة كبيرة في منطقة الصدر خلال مهرجان القاهرة السينمائي، لأنها أرادت أن تكشف عن الندبة التي أصيبت بها بسبب عملية جراحية، واعتبرت الفنانة الشابة أن فستانها جعلها تشعر وكأنها «أميرة محاربة»، وأنها أرادت أن تظهر «ندبتها الجميلة والفريدة، التي تفتخر بها»، الأمر الذي دفع الكثير من متابعيها على إنستغرام للتعبير عن دعمهم لها.