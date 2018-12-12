شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت» عن حل مشكلة التعليم في مصر: «يجب أن نعطي الطالب السنارة ليصطاد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة تغيير طرق التفكير وهو ما ينعكس على طرق تطوير الاقتصاد، مشيرًا إلى أن تغيير طرق الامتحانات بالتعليم والمناهج خاصة وأن الدول المتقدمة في طرق التفكير هي من تستطيع أن تصنع المستقبل ولا تنتظره.

وقال «الخشت» خلال كلمته في ندوة «تطوير العقل المصري والتنمية الشاملة»، الأربعاء، إن مصر جربت العديد من التفكير منذ عصر محمد على باشا، وأن صناعة المستقبل تبدأ بالعمل والتخطيط، موضحا أن جامعة القاهرة عملت على هذا في تغيير المناهج والامتحانات، ووجود مقررات ريادة الأعمال والتفكير النقدي بمناهج الكليات للطلاب من أجل طالب يبدع ويبتكر ومؤهل جيدا لسوق العمل، مع وجود سؤال لحل المشكلات لتعليم الطلاب حل المشكلة، قائلا»يجب أن نعطي الطالب السنارة ليصطاد«.

وأكد أن التجديد الديني لن يتم إلا بتغيير بطرق التفكير ومرتبط بتطوير العقل المصري وعملية التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن تغيير فكر الأشخاص سينعكس على العمليات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مشروع جامعة القاهرة يستهدف تغيير أفكار الناس على أسس من الجدية والعمق والانتماء للوطن والرقي بمنظومة القيم واحترام القانون والبعد عن الخرافات والشائعات.