شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفرنسي يعلن عن خط طيران جديد بين ليون والغردقة 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان رومتيه، إن فرنسا تستهدف جذب 100 مليون سائح بحلول عام 2020، وإنه سيتم فتح خط طيران جديد «شارتر» ما بين مدينة ليون بفرنسا والغردقة ابتداء من ٢٠١٩.

وأوضح السفير الفرنسي خلال اللقاء الصحفي الذي عقدته هيئة التنمية السياحية الفرنسية بمقر السفارة بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أن السفارة تبذل جهدا كبيرا للترويج للاستثمار داخل مصر وجذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار، مشيرا إلى أن وفدا من اقتصادي السفارة الفرنسية بالقاهرة سيقوم بزيارة إلى باريس، للقاء عدد من الشركات الفرنسية لحثها على الاستثمار داخل مصر، وسيتم خلال اللقاءات طرح العديد من المجالات التي يمكن الاستثمار بها داخل مصر في مجالات الطاقة والرياضة.

وأشار السفير الفرنسي إلى أن حجم الاستثمار الفرنسي داخل مصر بلغ ٤ مليارات يورو قابلة للزيادة في ٢٠١٩، وأن الاقتصاد المصري ينمو بشكل متصاعد في الوقت الذي تقوم فيه مصر ببناء العديد من المدن الجديدة التي سوف تسهم في الحراك الاستثماري.

وأوضح السفير الفرنسي أن الأحداث الحالية التي تشهدها فرنسا واحتجاجات السترات الصفراء لم تؤثر حتى الآن على حجم السياحة الفرنسية، حيث يبلغ حجم السياح حاليا ٨٥ مليون سائح داخل فرنسا، خاصة أن فرنسا هي الوجهة السياحية الأولى عالمياً، وتقوم قدرتها على استقطاب السياح على ثراء العروض التي تقدمها في جميع المجالات.

وأوضح كريم مكاشيرا، المدير الإقليمي لوكالة أتوفرانس في الشرق الأوسط، أنه تم تطوير الموقع الإلكتروني الجديد «France.fr»، باللغة العربية لجذب اهتمام المنطقة وزيادة تردد مواطنيها على فرنسا، حيث أعلنت الوكالة الوطنية الفرنسية لتطوير السياحة «أتوفرانس» عن تدشين الموقع الإلكتروني الجديد الرسمي باللغة العربية لنشر كل المعلومات عن فرنسا كوجهة للسفر.

وأشار إلى أن الموقع يراعي التوافق الكلي مع المسافرين الشرق أوسطيين، حيث إن محتوى الموقع يأخذ في الاعتبار الاختلافات الثقافية والتقاليد، كما تم إطلاق محتوى اللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي لإلهام المتابعين وتشجيعهم على مشاركة تجاربهم.