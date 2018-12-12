شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت إدارة الحركة بميناء الإسكندرية، عصر اليوم، إعادة فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، بعد تحسن الأحوال الجومائية، ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من والي الميناء بشكل آمن.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، في تصريح له، إن إدارات الميناء المختصة قد بدأت فوراً بدخول السفن المتراكية على المخطاف الخارجي طبقا لأولوية تراكيها.

من جانبه، وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء، جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلي الميناء بشكل آمن.