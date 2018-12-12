شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتسلم دعوة من الرئيس الإيفوارى لزيارة كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن نائب رئيس كوت ديفوا الرئيس رسالة خطية من الرئيس الإيفواري الحسن واتارا تضمنت دعوة الرئيس لزيارة كوت ديفوار، في إطار تعزيز وتدعيم العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري.

وأشاد نائب رئيس كوت ديفوار بالدور الفاعل الذي تقوم به مصر على الصعيد الأفريقي، مثمناً استضافة مصر للعديد من المنتديات والفعاليات الأفريقية، ومن بينها المعرض الأفريقي للتجارة البينية، ومؤتمر وزراء التجارة الأفارقة، بالإضافة لمنتدى أفريقيا 2018، مثنياً على ما تمثله تلك الفعاليات من نماذج ناجحة للتفاعل بين الدول الأفريقية والتعرف على أفضل السبل لتعزيز الاستثمار والتجارة بالقارة.

ومن جانبه، رحب الرئيس بالوفد الإيفواري رفيع المستوى الذي يزور مصر للمشاركة في فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية المنعقد حالياً بالقاهرة خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبرالجاري، وطلب الرئيس نقل تحياته للرئيس الإيفوارى، الحسن واتارا، مرحباً بالدعوة لزيارة كوت ديفوار ومؤكداً الحرص على تلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.

وأعرب الرئيس عن اعتزاز مصر بعلاقات الأخوة والصداقة مع كوت ديفوار وحرص مصر على تنميتها في شتى المجالات بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والإيفواري الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات، وكذلك تدعيم أنشطة الشركات المصرية بالسوق الإيفواري، بالإضافة إلى تطوير التعاون مع الأشقاء في كوت ديفوار في مجال بناء القدرات وتحديث قواعد البيانات وتطوير البنية التحتية. كما اتفق الجانبان على بدء الإعداد الجيد على مستوى كبار المسئولين تمهيداً لعقد اللجنة المشتركة خلال العام المقبل، سعياً لتفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين.

وعلى جانب آخر، عبر الرئيس خلال اللقاء عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لكوت ديفوار خلال رئاستها الحالية لمجلس الأمن الدولي وتمثيلها للقارة الأفريقية بالمجلس على النحو المأمول والدفاع عن قضاياها ومصالحها.

و أعرب نائب رئيس كوت ديفوار عن تطلع بلاده لمزيد من تفعيل أطر التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة التي تشهد رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، مؤكداً تطلع كوت ديفوار للعمل مع مصر خلال العام المقبل لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة سياسياً وأمنياً واقتصادياً والتي تتطلب تضافر الجهود الافريقية لمواجهتها من خلال تفعيل آليات الاتحاد الأفريقي والعمل الأفريقي المشترك، مؤكداً حرص الرئيس الإيفواري على التنسيق الوثيق مع الرئيس حول مختلف الموضوعات الدولية والإقليمية فيما يخص الاتحاد الافريقي وسبل تسوية الأزمات والنزاعات في أفريقيا.