شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تفوز بجائزة الصحافة الفنية فى مسابقة التفوق الصحفى لعام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت الخليج 365 على جائزة الصحافة الفنية عن حوار الزميل عباس السكرى مع إبراهيم عيسى عن فيلم مولانا،وذلك فى نتيجة مسابقة التفوق الصحفى لعام 2018 بنقابة الصحفيين. كما حصلت مؤسسة الخليج 365 على شهادة تقدير تشجيعية فى فرع الجوائز الخاصة عن عمل أسرار اللحظة الأخيرة في حياة الشهيد أحمد المنسى و المنشور على بوابة دوت مصر.

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