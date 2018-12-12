شكرا لقرائتكم خبر عن "ستيجلر جورج".. 12 معلومة يجب أن تعرفها عن أكبر سد فى تنزانيا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم في وضع حجر الأساس الخاص بتشييد سد "ستيجلر جورج" في دولة تنزانيا، بدعوة من الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، تقديرا للعلاقات التاريخية بين البلدين والدور الكبير الذي لعبه الرئيس السيسي في تعزيز التعاون بين البلدين.

ونستعرض أبرز 12 معلومة عن سد "ستيجلر جورج" العملاق، في النقاط التالية:

سد "ستيجلر جورج" يقع على نهر روفينجي الذي يبلغ طوله 600 كيلو متر

تنفذ شركة المقاولون العرب الأعمال الإنشائية الخاصة بسد "ستيجلر جورج" بعد فوزها بمناقصة المشروع

سد "ستيجلر جورج" سيساهم في توليد الكهرباء بطاقة تصل إلى 2100 ميجاوات

ارتفاعه يصل إلى 134 مترا، بجانب 4 سدود أخرى مكملة لزيادة توليد الكهرباء

"ستيجلر جورج" لن يؤثر بالسلب على نصيب الدول المجاورة لأنه يقع على نهر داخلي

من المنتظر الانتهاء من تشييد سد "ستيجلر جورج" بحلول عام 2021

السعة التخزينية للسد بعد الانتهاء من تشييده ستبلغ 34 مليار متر مكعب

تكلفة بنائه تصل إلى 3.6 مليار دولار، وستقوم حكومة تنزانيا بتمويله

شركة السويدي تدخل ضمن المساهمين في تنفيذ سد "ستيجلر جورج"

يشمل دورها توليد الكهرباء بالتنسيق مع المقاولون العرب

الرئيس السيسي لعب دورا كبيرا في حصول مصر على حق تنفيذ السد

وهو ما دفع الرئيس التنزاني لمطالبة السيسي بأن يتابع بشكل شخصي خطوات تشييده

حكومة تنزانيا ظلت تدرس مشروع بناء السد منذ الستينيات

وبالفعل شركة برازيلية في 2011 كانت ستتولى تنفيذه ولكن المفاوضات فشلت

السد يساعد تنزانيا على الخروج من عنق الزجاجة وإنهاء حالة عجز توليد الطاقة الكهربائية