شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا بالقاهرة يعلن بدء طيران شارتر من "ليون" للغردقة بداية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السفير الفرنسى بالقاهرة ستيفان رومتيه، أن فرنسيا ستسير خط طيران جديد شارتر بين مدينة ليون الفرنسية والغردقة، وذلك فى إطار دعم فرنسيا لعودة السياحة إلى مصر بشكل عام والسياحة الفرنسية بشكل خاص، لافتا إلى أن الرحلات يتبدأ مع العام 2019.

أعرب السفير الفرنسى بالقاهرة ستيفان روماتيه عن أمله فى أن تعود السياحة لمصر إلى رونقها وذلك لما لها من أهمية للاقصاد المصرى، داعيا المواطنين الفرنسيين لزيارة مصر، قائلا: "نكون سعداء عندما نرى السائح الفرنسى يعود إلى المقاصد السياحية المصرية".

وأكد روماتيه، فى مؤتمر صحفى اليوم، على أن الأوضاع فى مصر أصبحت مستقرة بفضل جهود الحكومة، لافتا إلى جهود الحكومة فى حماية السائحين، لافتًا إلى أنه فى عام 2010 كان هناك حوالى مليون سائح فرنسى فى مصر، إلا أن الأحداث أدت إلى انخفاض الأعداد، مشيرًا إلى أن عام 2014 و2015 بدأت عودة السياحة الفرنسية ولكن بشكل بطىء، معربا عن أمله أن تشهد مصر عودة جيدة للسياحة عامة والفرنسية خاصة.

وأوضح السفير الفرنسى فى تصريحات صحفية اليوم أن السفارة تبذل جهدا كبيرا للترويج للاستثمار داخل مصر وجذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار، مشيرا إلى أن وفدا من اقتصادى السفارة الفرنسية بالقاهرة سيقوم بزيارة إلى باريس، للقاء عدد من الشركات الفرنسية لحثها على الاستثمار داخل مصر، وسيتم خلال اللقاءات طرح العديد من المجالات التى يمكن الاستثمار بها داخل مصر فى مجالات الطاقة والرياضة.

وأشار السفير الفرنسى إلى أن حجم الاستثمار الفرنسى داخل مصر بلغ 4 مليارات يورو قابلة للزيادة فى 2019، وأن الاقتصاد المصرى ينمو بشكل متصاعد فى الوقت الذى تقوم فيه مصر ببناء العديد من المدن الجديدة التى سوف تسهم فى الحراك الاستثماري.