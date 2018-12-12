شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب مميش: القضاء على الإرهاب يبدأ من قناة السويس وتشغيل شباب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئتى قناة السويس والهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، أن هناك توجه لدى القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على الإرهاب بالتنمية وتوفير فرص عمل لشباب سيناء.

كان الفريق مهاب مميش رئيس هيئتى قناة السويس والهيئة الإقتصادية لتنمية محور قناة السويس، استقبل بمقر مركز المحاكاة بمدينة الإسماعيلية، وفدا برلمانيا من لجنة الشئون الاقتصادية، لتفقد تطورات الوضع اللوجستى هناك على أرض الواقع، وزيارة ميناء شرق بورسعيد، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والإطلاع على المشروعات المقامة هناك وحجم الاستثمارات المقدرة وكذلك حجم العمالة الحالية والمستقبلية.