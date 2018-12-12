شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف الاجتماع المقبل لدول البحر الأحمر لتعزيز التكامل الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء في الاجتماع الوزاري التشاوري للدول الأفريقية والعربية المشاطئة للبحر الأحمر بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك لبحث تفعيل التعاون المشترك بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر فى كافة المجالات.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى، بأن الاجتماع يأتى فى إطار سلسلة من الاجتماعات التى تهدف إلى بحث التعاون وتعزيز التنسيق المشترك بين الدول الأفريقية والعربية المشاطئة للبحر الأحمر، باعتباره شريانا مائيا هاما في مجال التجارة والمواصلات الدولية، مشيرا إلى أن مصر كانت قد استضافت الاجتماع الأول للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر يومى 11 و12 ديسمبر 2017 وسوف تستضيف الاجتماع القادم لهذه الدول قريبا في القاهرة لاستكمال المناقشات.

وأكد وزير الخارجية خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون والتكامُل الاقتصادي بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، منوها بوجود العديد من فرص التعاون بين دول المنطقة، التي تتطلع مصر إلى استثمارها من أجل غدٍ أفضل لشعوب المنطقة.