شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة التنزانى: "المقاولون العرب" ستتولى العمل بسد روفيجى على عدة محاور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الطاقة التنزانى أن شركة (المقاولون العرب) المصرية ستتولى العمل على عدة محاور بسد توليد الطاقة الكهرومائية (ستيجلر جورج) فى حوض نهر (روفيجي) بتنزانيا، لتشمل بناء الجدار وتشييد السد وبناء 9 محطات توليد كهرباء.

وقال وزير الطاقة التنزانى- فى كلمته على هامش مراسم التوقيع على عقد إنشاء سد (روفيجى) اليوم الأربعاء "إن تاريخ هذا السد يعود لعام 1970، واكتملت دراساته عام 1980، إلا أنه توقف لعدة عوامل".

وأوضح أن أهمية السد تتمثل فى دخول تنزانيا عصر الصناعة، مشيرا إلى أن تنزانيا ستكون ضمن الدول الـ6 التى تمتلك بناء السدود الكبيرة، حيث تمتلك أثيوبيا أكبر سد تليها نيجيريا ثم تنزانيا ثم مصر وأنجولا.

ولفت وزير الطاقة التنزانى إلى أن بلاده تسعى إلى توليد 10 آلاف ميجا/وات بحلول عام 2026.