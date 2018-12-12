شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان وأسامة هيكل يوقعان عقدا لإحياء تراث هيئة الاستعلامات السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، على أن أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وقعا عقدًا، تقوم من خلاله المدينة بترميم وإحياء التراث السينمائى والوثائقى لدى الهيئة من الجريدة السينمائية المصورة والأفلام التسجيلية القديمة.

وأضافت الهيئة فى بيان لها، أن ذلك يعـد كنزًا معلوماتيًا ووثائقـيًا غاية فى الأهمـية يـوثق للكثـير من الأحـــداث التاريخية والمناسبات الكبرى التى شهدتها البلاد منذ عشرينيات القرن الماضى وحتى وقتنا الحاضر، حضر توقيع العقد عددًا من قيادات الهيئة والمدينة.

وأشارت الهيئة، إلى أن مدينة الإنتاج الإعلامى تقوم بما لديها من إمكانيات تكنولوجية وبشرية ومن خـلال مـركز ترميم وإحياء التراث السينمائى التى تـم إنشاؤه حديـثًا بالمدينة بتطوير وترمـيم أكــثر من 2500فيلم تسجيلى مـــن تراث الهيئة المصـور وتحـويلها إلى الـنظـام الديجيتال " 4K"وهـو أعلى مستـوى رقمـى مـوجـود فـى العـالـم حـاليـًا ممـا يتيـح الفرصـة للعـديـد مـن المـشـاهـدين ورواد المــواقـع الإلكترونية للإطـلاع علـى هـــذا التــراث مـن خـلال شــبـكـة الإنــترنت وتطبيقات التواصل الحديثة.

يذكر أن مركز ترميم وإحياء التراث السينمائى بالمدينة يعد أكبر مركز ترميم من نوعه فى الشرق الوسط كما يعد نقلة نوعية هامة فى هذا التخصص فى مصر ومن المنتظر أن يصبح هذا المشروع نواة هامة تساهم فى تعظيم دور مدينة الإنتاج الإعلامى فى الحفاظ على التراث والكنوز المصورة القديمة التى تملكها مصر قبل أن يصيبها التلف أو القدم، وتولى إدارة المدينة أهمية كبيرة لهذا المركز الجديد من خلال تجهيزه بأحدث الأجهزة العالمية المطبقة فى هذا المجال والتى تم إستيرادها خصيصًا من ألمانيا، إلى جانب استقدام الخبراء الأجانب المتخصصين لتدريب الفنيين والقائمين على هذا المشروع بالمدينة، وذلك للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة المستويات العالمية المتخصصة فى هذا الشأن.