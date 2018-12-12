شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزيرة الصحة للرقابة يوجه بتشكيل فرق مركزية لمتابعة مبادرة "100 مليون صحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

جاء ذلك خلال اجتماع عقده، مساء أمس، نيابة عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وبحضور الدكتور على محروس، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور عماد كاظم، مدير المجالس الطبية المتخصصة، وأعضاء الغرفة المركزية للمبادرة الرئاسية، وعدد من أعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، ووكلاء وزارة الصحة ب 27 محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك بالمعهد القومى لتدريب الأطباء بالعباسية.

ووجه " السبكى" الشكر لوكلاء الوزارة بمحافظات المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة الرئاسية والبالغ عددها 20 محافظة، بما يتم تحقيقه من إنجاز فى اعداد مسح المواطنين و الذى تخطى ال 16 مليون مواطن، داعيا وكلاء الوزارة بمحافظات المرحلة الثالثة و التى من المقرر أن تبدء في مارس المقبل وتنتهى فى أبريل 2019، الاقتداء بالتجارب الناجحة في المرحلتين السابقتين، فضلا عن الاستفادة من التحديات التى واجهة تلك المحافظات، للوصول إلى أفضل النتائج.

وشدد على ضرورة عقد إجتماع دوري بصفة يومية يجمع كلا من وكيل وزارة الصحة، والمسئولين عن المبادرة من مدير الحملة بالمحافظة، ومدير الرعاية الأساسية، ومسئول إدخال البيانات، لمناقشة اى تحديات قد تعوق سير العمل بنقاط المسح، مؤكدا على ضرورة مرور وكلاء الوزارة بأنفسهم على نقاط المسح للاطمئنان على سير العمل، والتأكد من تسجيل بيانات المرضى اليكترونيا على التطبيق الخاص بالمبادرة، والمرور على مراكز صرف العلاج لمتابعة عملية الصرف للمواطنين المصابين بالفيروس.

وأشار إلى ان دقة تسجيل بيانات المواطنين، ونتائج عملية المسح، سيجعل لدي الدولة خريطة صحية للمواطنين بمصر، بما سيساهم في معرفة المتطلبات الصحية ووضعها بالخطط الإستراتيجية سواء لتوفير الأدوية، أو المستلزمات الطبية، وسيكون هناك مؤشرات صحية دقيقة تساعد متخذى القرار الصحي بما سيوفر مبالغ مالية على الخزانة العامة للدولة.

ولفت إلى أنه تم إرسال فريق مركزي من إدارة الرقابة والمتابعة بالوزارة للمرور على نقاط المسح بمحافظات المرحلة الأولى للتأكد من سير العمل وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، حيث تم تنظيم أكثر من ألف جولة حتى الآن، مشيرا إلى إستمرار وتكثيف هذه الجولات الميدانية للتغلب على اى معوقات قد تواجه سير عمل المبادرة الرئاسية.

ووجه بعقد إجتماع، اليوم، عبر " الفيديو كونفرنس" يجمع رئيس هيئة التأمين الصحي، وعدد من وكلاء وزارة الصحة، ومديري أفرع التأمين الصحي، ومدخلى البيانات بالجهتين، وبحضور مستشار الوزيرة لنظم المعلومات، لمناقشة اى تحديات فى تسجيل بيانات المواطنين المؤمن عليهم، والذين يصرفون أدوية للسكر او الضغط، بعد فحصهم من خلال مبادرة " 100 مليون صحة"، مشددا على ضرورة عقد إجتماع تنسيقى دورى بصفة أسبوعية يجمع كلا من وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومدير فرع التأمين الصحي بذات المحافظة، لزيادة التعاون وتذليل اى معوقات.

كما ذكر أن وزيرة الصحة والسكان أكدت على تقديم كافة سبل الدعم لجميع المحافظات، سواء للمستلزمات الطبية، أو اللوجستيات، كما وجهت بزيادة نقاط المسح سواء الثابتة او المتحركة، وفقا لاحتياج كل محافظة بمايساعد على تحقيق المستهدف من كل محافظة.