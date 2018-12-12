شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة البريطانية تفتح معامل مركز النانوتكنولوجى لخدمة باحثى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الجامعة البريطانية فى مصر، فتح معامل مركز النانوتكنولوجى لجميع الباحثين المصريين لإجراء تجاربهم البحثية التى تساهم فى حل المشكلات بالقطاعات الحيوية والهامة مثل أبحاث المياه والزراعة والطاقة. وأكد محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، أن مركز النانوتكنولوجى يعد خدمة عامة لجميع الباحثين المصريين والمتخصصين فى مجال الأبحاث العملية المختلفة. لافتاً إلى أن المركز يضم ٦ علماء من أكبر خبراء وباحثى العالم فى مجال النانوتكنولوجى العاملين بالولايات المتحدة الأمريكية والصين بالإضافة لمصر. وأشار الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية إلى أن مركز النانو تكنولوجى يحتوى على أجهزة متطورة للغاية فيما توصل إليه العالم من تكنولوجيا فى هذا المجال، حيث يضم المركز ما يسمى بالميكروسكوب الإلكترونى، بالإضافة لجهاز حيود للأشعة السينية.

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