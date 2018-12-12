شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تتبنى مطالب المشرفين الاجتماعيين لضمهم للكادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة مكتب نقابة المعلمين، فى اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، تبني مطالب المشرفين الاجتماعيين، بشأن تظلمهم من عدم أحقيتهم فى القانون 155 لسنة 2007، والذى استثنى من شروط شغل الوظيفة، القائمين بالعمل قبل صدور القانون وهو ما ينطبق على المشرف الاجتماعى.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أنه تم تكليف إبراهيم شاهين، وكيل أول النقابة العامة للمعلمين، بعمل مذكرة على وجه السرعة، وارسالها الى وزارة التربية والتعليم وباقِ الجهات المعنية، للتأكيد على أحقية الاجتماعيين، فى قانون الكادر.