شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصرى بالرياض يبحث مع نائب وزير العمل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الدكتور إيهاب عبد الحميد قنصل جمهورية مصر العربية في الرياض مع الدكتور "عبد الله بن ناصر أبو ثنين" نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون فى مجال العمل بين البلدين. وأكد القنصل المصرى - فى تصريح اليوم الأربعاء- أن اللقاء يأتى فى إطار جهود البعثة للعمل على تبادل الخبرات وتطوير آلية التنسيق والتعاون بين الجانبين فى عدد من الموضوعات الخاصة بتنظيم سوق العمل، وتطوير لوائح وتنظيمات العمل.

كما تناول اللقاء عددا من المشاكل والمعوقات التى تواجه بعض أفراد العمالة المصرية.

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