شكرا لقرائتكم خبر عن وفد تشكيلى مغربى يصل القاهرة للمشاركة فى مهرجان عيون الفنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء، وفد الفنانين المغاربة المشاركين فى مهرجان عيون الفنان بالقاهرة، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الثقافة، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة. قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الوفد المغربى حضر على رحله مصر للطيران رقم 764 من مدينة كازبلانكا، ويضم 9 من كبار الفنانين التشكيليين، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار لتبدأ زيارتهم للقاهرة.

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