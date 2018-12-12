شكرا لقرائتكم خبر عن تحكيم التفوق الصحفى توصى بإحياء جائزة حرية الصحافة ومنحها للراحل حازم دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة التحكيم المشرفة على مسابقة التفوق الصحفي بنقابة الصحفيين، بإحياء جائزة حرية الصحافة ومنحها للصحفى الراحل حازم دياب الذي وافته المنية منذ أيام.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة ،لاعتماد نتيجة مسابقة التفوق الصحفى عن عام 2018.

وكان عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين كرم، اليوم الاربعاء ،أعضاء لجنة التحكيم المشرفة على مسابقة التفوق الصحفى للأعمال التى نشرت خلال عام 2017 ،و ذلك عقب انتهاء اجتماع لجان التحكيم .

شارك فى حفل التكريم حسين الزناتى السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين ،و محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ،ومن المقرر أن تعلن نقابة الصحفيين بعد قليل نتيجة التفوق الصحفى .

أوصت لجنة التحكيم المشرفة على مسابقة التفوق الصحفي بنقابة الصحفيين، بإحياء جائزة حرية الصحافة ومنحها للصحفى الراحل حازم دياب الذي وافته المنية منذ أيام.