شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة تجتمع بلجان الانتخابات الفرعية تمهيدا لفتح باب الترشح السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، المتحدث باسم النقابة، إن اللجنة العامة لتلقى طلبات الترشح بالانتخابات، برئاسة الدكتور أحمد صلاح عضو مجلس النقابة، تعقد اجتماع مساء اليوم الأربعاء، مع اللجان الفرعية بالمحافظات وذلك لبحث الاستعداد لفتح باب الترشح، والمقرر له السبت المقبل.

وأوضح أبو دومة، لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع آليات تلقى طلبات الترشح، وإمكانية تحرير الطلبات سواء من المرشحين بشكل شخصى، أم من خلال مناديب عنهم.

وكان مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر، قد أعلن عن فتح باب الترشح للانتخابات، على منصب النقيب العام، ونصف عدد مقاعد مجلس النقابة العامة بمقر النقابة العامة، وكذلك فتح باب الترشح لعضوية مجالس النقابات الفرعية بمقر كل نقابة فرعية على مستوى الجمهورية بدءا من يوم السبت المقبل، وحتى يوم الإثنين الموافق 24 ديسمبر الجارى، ودعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد والتصويت فى يوم الأربعاء الموافق 6 مارس المقبل.