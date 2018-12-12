شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة النهضة تحصل على 26 فرصة تدريب لطلابها من ملتقى تبادل الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت جامعة النهضة بالملتقى الخامس والعشرين للتبادل الطلابى والذى عقد تحت رعاية المجلس العربى للتدريب والإبداع الطلابى ابتداءً من يوم الأربعاء 5 ديسمبر وحتى السبت 8 ديسمبر 2018، وبحضور ممثلين عن 35 جامعة بمدينة دهب فى محافظة جنوب سيناء.

ويعمل الملتقى على توفير وتعزيز فرص تبادل وتدريب الطلاب بين الجامعات العربية وتقوية أواصر التعارف والتواصل بين الطلاب العرب. وقالت الدكتورة دلال أبو العلا، نائب رئيس جامعة النهضة لشئون التعليم والطلاب وممثل جامعة النهضة فى الملتقى، أن هذه الملتقيات تهدف إلى تعميق العلاقات بين الدول العربية وشبابها وتبادل الخبرات الثقافية والعلمية مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأضافت أبو العلا،أنه دائمًا ما تهتم جامعة النهضة بالمتابعة والتواصل بين الطلاب، والحرص على مشاركة الطلاب بالأبحاث فى هذه الملتقيات فى مختلف المجالات، حيث يدخل الطلاب بهذه الأبحاث فى منافسة مع غيرهم من الطلاب بمختلف الدول العربية وتخضع لتقييم من لجنة متخصصة لتحديد المراكز الأولى وتكريمهم.

وأسفر الملتقى عن حصول جامعة النهضة على 26 فرصة لتدريب طلابها فى جامعات عربية فى مجالات الهندسة وإدارة الأعمال والصيدلة وعلوم الحاسب والإعلام، وتقديم جامعة النهضة 60 فرصة لطلاب الجامعات العربية ليتم تدريبهم فى كليات جامعة النهضة وعمل برنامج تدريبى شامل لهم داخل وخارج جامعة النهضة.

فى ختام الملتقى حصلت جامعة النهضة على درع التميز من جامعة نزوى بسلطنة عمان وذلك لحسن استقبال طلابهم بجامعة النهضة، حيث أشاد طلاب جامعة نزوى بالبرنامج التعليمى والترفيهى داخل وخارج جامعة النهضة.

جدير بالذكر أن جامعة النهضة جاءت فى المركز الرابع بين الجامعات العربية استقبالًا للوفود العربية طبقًا لإحصائيات الملتقى لاستقبالها 49 طالبًا من جامعات عربية مختلفة، حيث أشاد الطلاب العرب بجودة التعليم والتدريب وحسن الضيافة بالجامعة، حيث شارك فى الملتقى عدد من الجامعات من دول عربية مختلفة مثل مصر والأردن وسلطنة عمان والعراق وفلسطين واليمن والسعودية.