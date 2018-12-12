شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع انتظام برجى التحكم بنظم الإشارات بمحطتى قويسنا وبركة السبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل يرافقه المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية جولة تفقدية بمحطتي قويسنا وبركة السبع لمتابعة انتظام العمل ببرجي التحكم في نظم الاشارات بالمحطتين و اللذان يدخلان ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات والاتصالات على خط القاهرة، الإسكندرية الذى يتم بعقد بتمويل من البنك الدولي بقيمة ( 70.5 مليون يورو + 310 مليون جنيه ) لتنفيذ أحد المشروعات الكبري بالسكة الحديد على القاهرة / الإسكندرية مع إنشاء برج تحكم مركزى بالقاهرة للتحكم فى حركة مسير القطارات على الخط بأكملة.

صرح وزير النقل أن هذا المشروع يحقق عند الانتهاء من تنفيذه أمانا وانسيابية في حركة القطارات على خط القاهرة / الاسكندرية ويرتقي بمنظومة أمان حركة القطارات الي المستويات العالمية كما يحقق زيادة في سعة الخط لتشغيل مزيد من القطارات لراحة المواطنين مشيرا الى ان هذا المشروع هو امتدادا لسلسة المشروعات الكبري التى تستهدف الحكومة تنفيذها خلال خمس سنوات لتحديث البنية الاساسية للسكك الحديدية التى لم تشهد اي مشروع حيوي مماثل منذ أكثر من عشرين عاما لافتا الى انه يتم تنفيذ تحديث لنظم اشارات لمسافة 1100 كم بتكلفة إجمالية 12.6 مليار جنيه منوها الى دخولا برج قويسنا في التشغيل في فبراير 2016 والذي يتضمن التحكم في 27 موتور تحويلة بالاضافة الي عدد 94 تراك وكذلك 55 سيمافور ضوئي وكذلك التحكم في عدد 6 مزلقانات تعمل اتوماتيكيا وتم دخول منطقة عرب الرمل في الخدمة بتاريخ 6/11/2016 .

تم دخول برج بركة السبع في الخدمة بتاريخ 15/8/2017 والذي يتضمن التحكم في 22 موتور تحويلة بالاضافة الي عدد 91 تراك وكذلك 68 سيمافور ضوئي والتحكم في عدد 8 مزلقانات تعمل اتوماتيكيا

تم دخول برج ايتاي البارود في الخدمة بتاريخ 14/3/2018 ، الذى يتضمن 48 سيمافور وعدد 108 تراك وعدد 53 موتور تحويلة والتحكم فى عدد 1 مزلقان يعمل اتوماتيكياً

كما قام الدكتور هشام عرفات باستقلال أحد الموتورات الخاصة بالمرور والتفتيش في المسافة من قويسنا حتى بركة السبع لمتابعة حالة السكة والاشارات والمزلقانات

والتقى الوزير بشركة تاليس الاسبانية المنفذه للمشروع وطالب بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ في ابرايل 2020.