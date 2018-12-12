شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن نتيجة مسابقة التفوق الصحفى لعام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة الصحفيين نتيجة مسابقة التفوق الصحفى لعام 2018.. وأسماء الفائزين فى المسابقة بعد اجتماعها مع لجان تحكيم المسابقة برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، ورئيس اللجنة الثقافية والمشرف على المسابقة محمود كامل .

وعرضت اللجان نتيجة كل فرع من فروع المسابقة وحيثيات اختيارها .. وجاءت النتيجة كما يلى: -

أولاً: مسابقة التفوق الصحفى: -

1-جائزة التغطية الاخبارية المحلية: -

الجائزة الأولى: الزميلة هناء قنديل – جريدةالفجر – عن عمل منشور بجريدة صوت الامة بعنوان "تخترق العالم السرى لــ"نجوع قنا" قرى الدم ومثلث الرعب فى الصعيد الجوانى".

الجائزة الثانية: الزميلة شيماء عادل – جريدة وطن – عن ملف واحات مصر كنز ينتظر الاكتشاف

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية:

الزميل مجدى عبد الوهاب سلامة – جريدة الوفد –عن عمل نداهة برج مغيزل بوابة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا .

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2-جائزة التغطية الخارجية: -

الجائزة الأولى: الزميل هانى فاروق – مجلة نصف الدنيا- مؤسسة الأهرام - عن ملف بنغازى .. مقبرة الدواعش .

الجائزة الثانية: الزميل إبراهيم جاد – جريدة روزاليوسف - عن عمل حكايات مدينة تحت القصر "ثقوب سوداء فى ثوب حلب".

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3-جائزة التحقيق الصحفى: -

الجائزة الأولى: الزميل محمد ابو ضيف – جريدة الوطن – عن تحقيقين بعنوان " ترخيص عودة .. شبكة لتهريب وتزوير السيارات الليبية لمصر بأوراق مضروبة وتحقيق غاز المنازل خطوط لتوصيل الموت .

الجائزة الثانية: الزميلة ريهام نبيل – جريدة الأخبار – عن تحقيق بعنوان " الاخبار تكشف خباية الانترنت الاسود العالم السرى للجرائم الالكترونية .

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية:

الزميل ايمن السيسى – جريدة الاهرام – عن تحقيق بعنوان " الاهرام ترصد خطوط سير قوافل التهريب بخمس دول .

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4-جائزة الحملات الصحفية: -

الجائزة الأولى: الزميلان محمد وهدان وهيثم النويهى – جريدة الأخبار – عن حملة مافيا الاتجار فى حقن hr المغشوشة .. حوامل واطفال مصر فى خطر .

الجائزة الثانية: الزميل طارق حافظ – جريدة الفجر – عن حملة بعنوان "العوار القانونى فى تعيينات القضاة" .

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية:

1- الزميلان وسام حمدى وأشرف أمين – جريدة البوابة نيوز – عن حملة قضية فساد بمعهد ناصر

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5-جائزة الحوار الصحفى: -

الجائزة الأولى: الزميل ماهر مقلد – جريدة الاهرام- عن حوار مع الكاتب الكبير وديع فلسطين "وصيتى لمصر الاعتدال دائما ونسيان زمن الاخوان".

الجائزة الثانية: الزميل اشرف سيد – مجلة نصف الدنيا – عن حوار مع الدكتور جلال امين "الحديث عن ثورة جياع وهم".

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه:

للزميلة هبة محمد على - مجلة روزاليوسف – عن حوار مع امال فهمى "احزن عندما اشاهد ريهام سعيد"مناصفة مع

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6-جائزة التصوير: -

الجائزة الأولى: الزميل طارق الفرماوى - المصرى اليوم - عن تغطية احداث تفجير الكنيسة المرقسية .

الجائزة الثانية: الزميل مصطفى عميرة - جريدة الأهرام- عن تغطية حريق سوق امبابة .

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7-جائزة الإخراج الصحفى: -

الجائزة الأولى: الزميل محمود عبد الرشيد – جريدة الأهرام المسائى – عن إخراج ملف بعنوان ليلة الفتى الذهبى و النهائى الحلم .

الجائزة الثانية: الزميل محمد عمار – جريدة الشروق -عن آخر اج ملف بعنوان "اخر ليلة وداعا معبودة الجماهير" .

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه:

1- الزميل احمد عبد الباقى – مجلة لغة العصر – مؤسسة الأهرام – عن تطوير الماكيت الاساسى لمجلة لغة العصر.

2- الزميل ايمن ابو اليزيد – مجلة حواء – مؤسسة دار الهلال – عن غلاف يعنى ايه كلمة وطن .

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8-جائزة الكاريكاتير "جائزة واحدة": -

الجائزة الأولى: الزميل محمد عبد الله – جريدة المصرى اليوم - عن كاريكاتير انهيار عمارة الازاريطة فى الاسكندرية وكاريكاتير ارتفاع أسعار الدواجن ارتفاع الاسعار بعد التعويم.

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9-جائزة الصحافة الاقتصادية: -

الجائزة الأولى: الزميلة دعاء عبد المنعم – مجلة الاهرام الاقتصادى – عن ملف بعنوان" 8 تحديات تطفيء بريق المعدن الاصفر" .

الجائزة الثانية: الزميل جمال فاضل – مجلة الاهرام الاقتصادى – عن ملف الصندوق الأسود لأسعار الأدوية .

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه:

1-الزميل أحمد السباعى – بوابة الأهرام الاقتصادى – عن ملف بعنوان "الغام اقتصادية على طريق صاحبة الجلالة" .

2-الزميلة زينب فتحى أبو العلا – مجلة الأهرام الاقتصادى – عن ملف اسرار الخصخصة مسئولو البرنامج يجيبون عن الأسئلة الصعبة .

3- الزميل رضا رفعت – مجلة صباح الخير – مؤسسة روزاليوسف – عن سلسة موضوعات بعنوان "كنوز اقتصادية مهدرة ومنسية".

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10-جائزة الصحافة الرياضية: -

الجائزة الأولى: الزميل عاطف عبد الواحد – جريدة الاهرام – عن عمل الورق ورقنا والدفاتر دفاتيرنا .. أصوات انتخابية للتزوير المريح .

الجائزة الثانية الزميل عادل على عزام – الوطن - عن عمل بعنوان قصص وروايات تجسد واقع الدين لله ومصر للجميع مسلمون ومسيحيون فى ملاعب الكرة المصرية .

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه:

الزميل الدكتور يحيى فوزى – الأهرام الرياضى – عن عمل نحن ندق الناقوس .. اللحوم البرازيلية خطر على الرياضة المصرية .

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11-جائزة الصحافة الفنية: -

الجائزة الأولى: الزميل محمد عبد الجليل – جريدة الوطن – عن حوار مع وحيد حامد

الجائزة الثانية: الزميل العباس السكرى – جريدة الخليج 365 – عن حوار مع ابراهيم عيسى عن فيلم مولانا .

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه:

الزميل محمد دياب – مجلة الكواكب – مؤسسة دار الهلال – عن سلسلة مقالات المطربة فيروز .

12-الصحافة الثقافية: -

الجائزة الأولى: الزميل محمد رياض – جريدة الوطن – عن ملف بعد 42 عاما على انتحاره – القصة الكاملة لشاعر اليسار المصرى الشاب "احمد عبيدة" احتراق ونهوض "طائر النار".

الجائزة الثانية: الزميل احمد الشمسى واحمد الليثى – جريدة القاهرة – عن تحقيق بعد 20 عاما غياب قصة اول اديب جرافيتى "اديب الشباب "يغادر عزلته .

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ثانياً – الجوائز الخاصة: -

1-جائزة الشهيد (للتغطية الميدانية للأحداث الخطيرة):

الجائزة الأولى: الزميل احمد العميد – جريدة الوطن – عن ملف الوطن وسط نيران المعارك ضد داعش بالعراق .. حرب الموصل .

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه:

1- الزميل أحمد شلبى – جريدة المصرى اليوم – عن عمل المصرى اليوم ترصد من داخل مغارات جبل الحلال وقائع سقوط "حصن الأرهاب الأخير" .

2- الزميلة منى مدكور – بوابة دوت مصر – مؤسسة الخليج 365 – عن عمل اسرار اللحظة الاخيرة فى حياة الشهيد احمد المنسى

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2-جائزة إحسان عبد القدوس فى السبق الصحفى: -

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة .

3-جائزة أحمد رجب فى الكتابة الساخرة: -

الجائزة الأولى: الزميل احمد سمير –بوابة المصرى اليوم – عن عمل بعنوان "مصر بتكسب " قصة نجاح وتفوق وانتصار .

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4-جائزة صبرى غنيم فى القصة الصحفية الانسانية: -

الجائزة الأولى: الزميل محمد الليثى – جريدة الوطن – عن ملف حكايات من الجبهة فى يوميات شهيد اكتوبر

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه:

1- الزميل محمد القماش – جريدة المصرى اليوم – عن عمل دار اشراقة للايتام قصر تحول إلى وكر تعذيب .

2- الزميل محمد أبو ليلة – جريدة صوت الأمة - عن عمل بعنوان "ماساة اجتماعية فى منزل سيدة الايذر المنتحرة".

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5-جائزة سعيد سنبل فى المقال الاقتصادى: -

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة .

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6-جائزة مصطفى شردى فى المقال السياسى: -

الجائزة الأولى: الزميل محمد شعير – جريدة الأهرام – عن مقال بعنوان "لمواصلة المسير إلى الامام ومعالجة الانقسام حول "ماجري" فى يناير الطريق الرابع هو الحل

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه:

الزميل عماد حمدى – جريدة المقال – عن مقال بعنوان " مصر محتاجة ريسترت ".

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7-جائزة منير كنعان للإبداع الفنى: -

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة .

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8-جائزة صحافة البيئة: -

الجائزة الأولى: الزميلة ريهام العراقى – جريدة المصرى اليوم – عن ملف المحميات الطبيعية كنوز مصر لأعلى سعر السحابة السوداء .. السماء فيها سم قاتل .

وقررت اللجنة منح شهادة تقدير تشجيعية للزميل المصور حسام فضل لمشاركته فى العمل الفائز

الجائزة الثانية: الزميلة سهاد الخضرى – جريدة الوطن – عن عمل تطهير بحيرة المنزلة حلم طال انتظاره .

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه:

1-الزميلة هدير الحضرى – جريدة الشروق – عن عمل صناعات النخيل ثروة قومية مهدرة.

2-الزميل شعبان جمال - جريدة الدستور – عن عمل بعنوان مافيا تهريب الصقور المصرية النادرة إلى قطر .

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9-جائزة صحافة المرأة: -

الجائزة الأولى: الزميلة جيهان أبو العلا – نصف الدنيا – مؤسسة الأهرام - التوحد .. بطولة أمهات وتخاذل مجتمع .

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه:

1- الزميلة غادة محمد الشريف – جريدة المصرى اليوم – عن تحقيق تزويج .. القاصر بأى ذنب قتلت

2- الزميلة صفاء عبد الحميد – بوابة التحرير – عن ملف "اضربوهن" .. عقاب شرعى للمرأة ام خاطيء للدين .

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10-جائزة مجدى مهنا فى العمود الصحفى: -

الجائزة الأولى: الزميل محمد عبد السلام – بوابة روزاليوسف – عن عمود حكايات الغريب 2000.

الجائزة الثانية: الزميل ايهاب الحضرى – جريدة اخبار الادب – عن عمود فتنة يوسف.

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه:

1- الزميل خالد سيد احمد – جريدة الشروق – عن عمود عزوف اختيارى "

2- الزميل حمدى البصير – جريدة العالم اليوم – عن عمود الحكومة الزكية والتعامل بالمليم قطار الصحافة والعاصمة الادارية .

11-جائزة محمد عيسى الشرقاوى "للتغطية الخارجية": -

الجائزة الأولى: الزميل عامر سلطان – مجلة الأهرام العربى – عن ملف بعد مرور 65 عاماً وثائق المخابرات البريطانية بإفشال ثورة يوليو وننشر الممنوع من الوثائق السرية .. اغتيال السادات بتوقيت لندن .

الجائزة الثانية: الزميل أسامة السعيد – آخر ساعة – مؤسسة أخبار اليوم – عن بعد 100 عام من التورط فى أزمات العالم .. أمريكا الجديدة امبراطورية القوة والخوف .

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه:

الزميلة رضوى عبد اللطيف – جريدة الأخبار – عن عمل بعنوان "عائلة التميمى .. جيش مقاومة فلسطينية فى وجه الاحتلال .

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12-جائزة سمير عبد القادر فى الصحافة الاقتصادية: -

الجائزة الاولى: احمد صالح عبد المعطى -بوابة الاهرام الاقتصادى – عن ملف التعليم الفنى غائب عن سوق العمل .

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه:

1- الزميلة ميرفانا ماهر – جريدة الفجر – عن ملف بعنوان بالاسماء مراكز القوى فى وزارات البزنس.

2- الزميل صالح ابراهيم – جريدة الوطن – عن ملف بعنوان فشل فى انعاش الصادرات .