رئيس تحرير الشروق: إذا استطعنا تطوير التعليم وإطلاق طاقات الطلاب قد نلحق بركب التقدم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن تطوير العقل المصرى قضية مفصلية تحتاج للعديد من اللقاءات والمناقشات، قائلا: "ما زلت أرى أن البناء فى مصر يسبق التنمية الثقافية على عكس كثير من العصور التى سبق فيها العقل المصرى التنمية، فنحن الآن نشعر بالتنمية حاليا ولكن العقل المصرى أحيانا يعوق التنمية".

وأضاف مسلم، خلال ندوة تطوير العقل المصرى، التى تنظمها جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، بقاعة أحمد لطفى السيد بقبة جامعة القاهرة، أنه ترسخ فى مفهوم العقل المصرى نظرية المؤامرة، قائلا: "على سبيل المثال فيما يخص مثلث ماسبيرو من المؤكد أن الحكومة تهدف للاستفادة من هذه الأرض ذات المساحة الكبيرة فى منطقة مهمة فى مشروعات استثمارية كبيرة تعود بالنفع على المجتمع لكن العقل الجمعى فى مصر غير مدرك هذه الأهداف".

وتابع: "تساءلت لماذا يقف عقل المصريين ضد التنمية ويستغرق وقتا كبيرا للتغيير، فعلى سبيل المثال كادر المعلمين فى حكومة الدكتور أحمد نظيف لزيادة الرواتب مقابل دورات تدريبية وتأهيلية للمعلمين رأينا المظاهرات بعد الامتحانات الخاصة بهذه الدورات والغريب أن المجتمع تعاطف مع المظاهرات، وهنا تجد خللا فى العناصر.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون هناك قصور من الإعلام فى بذل مجهود للعمل فى عمق الأمور وليس قصصا سطحية فقط، قائلا: "سواء كانت المؤسسات الدينية أو التعليمية أو الثقافية أو الإعلام سبب قصور فى تكوين الوعى العام للمصريين، تجد أن درجة الوعى تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية وعندما ينظر المصريون إلى البلاد الخارجية التى يسافرون إليها فإنهم ينقلون المزايا ويتركون الواجبات.

واستكمل: "الناس فى الخارج يحافظون على حقوق الدولة ويقومون بواجباتهم بخصوص التنمية فى نفس الوقت التنمية".