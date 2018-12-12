شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة: فرص الاستثمار الزراعى بمصر واعدة وكل الضمانات يحميها القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ، على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 10الى 12 ديسمبر الجاري بفعاليات معرض سيال الشرق الأوسط بأبو ظبي والذي تم تنظيمه تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء ووزير شئون الرئاسة بدولة الأمارات العربية المتحدة

جاءت مشاركة منى محرز مع الوفد المصري الفني المرافق استجابة لدعوة الهيئة العربية للأستثمارو الأنماء الزراعي.

و عقدت "محرز " العديد من اللقاءات مع كبرى الشركات ورجال الأعمال من رواد الاستثمارات الاقليمية على مستوى الوطن العربي من المشاركين والعارضين بالمعرض والذي شمل العديد من مجالات الأستثمارات و الخدمات والمنتجات الزراعية والحيوانية والغذائية

وقد شاركت محرز بحضور قوي في فعاليات لقاء الأستثمار الزراعي باليوم الثاني من المعرض والذي افتتحه محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للأستثمارو الأنماء وقد افتتحت نائب وزير الزراعة الجلسة الحوارية لعرض الأستثمار بمجالات انتاج اللحوم و الالبان والدواجن والأسماك واستعرضت محرز الفرص الأستثمارية المتاحة بمصر في مجالات اقامة مشروعات الدواجن ومشروعات الأبقار الحلاب والأستزراع السمكي واستعرضت محرز الخرائط الاستثمارية المتاحة للاستثمار بتلك القطاعات بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية

وقد أكدت محرز رؤية وزارة الزراعة التي تشجع اقامة مشروعات الأنتاج الداجني والحيواني والسمكي المتكاملة مع النشاط الزراعي وأكدت ان وزارة الزراعة تتيح وتيسر اقامة مشروعات الدواجن بالمناطق الصحراوية حيث تتيح تأجير الأراضي بنظام حق الأنتفاع لمدة 30 عاما قابلة للتجديد لضمان استدامة الأستثمارات والحفاظ على تلك المناطق خالية ونظيفة من الأوبئة باتباع معايير الأمن الحيوى، عرضت محرز أيضا فرصة الأستثمار بمجال الأستزراع السمكي.

عرضت محرز أيضا كيف يمكن تعظيم الأستفادة من وحدة المياه وتقليل تكاليف الأنتاج وتعظيم ربحية المشروعات من خلال نشر الوعي بالمنطقة العربية لنمط الأستزراع السمكي الزراعي المتكامل حيث يتم اعادة استخدام المياة في الري بعد استخدامها في الأستزراع السمكي مما يزيد من الانتاجية الزراعيه ويساعد على انتاج منتج زراعي عضوي نظيف وصحي ويقلل من استخدام الأسمدة والكيماويات ويستعيض عنها بالمخرجات العضوية المفيدة من استزراع الأسماك

أضافت محرز أن مصر تنتج سنويا مليون و 800 ألف طن من الأسماك وتمتلك الخبرات الفنية العالية في هذا المجال والتي تتيحها وزارة الزراعة للأخوة بالمنطقة العربية لنقل تلك الخبرة

أكدت محرز ان رؤية وزارة الزراعة تهدف الى التكامل مع كافة الدول الشقيقة بالمنطقة العربية وقد تم بالفعل زيادة التعاون في مجال الثروة الحيوانية مع دولة السودان الشقيق حيث تستورد مصر من السودان معظم الأحتياجات من الماشية و اللحوم وقرابة ال 250 ألف من الأبل ولتيسير ذلك تم زيادة عدد المحاجر والمجازر الجنوبية لتصل الى 23 محجر لتستوعب حجم الأستيراد.

أجابت نائب وزير الزراعة على استفسارات المشاركين بلقاء الأستثمار الزراعي بسيال حول ضمانات وحوافز الأستثمار التي يكفلها قانون الأستثمار رقم 72 لسنة 2017 و استعرضت نائب وزير الزراعة كيف قامت وزارة الزراعة على مدار عامين بمراجعة كافة الأجراءات والقرارات المنظمة لمنح تراخيص المشروعات وكيف تم التنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المصرية المعنية باصدار الموافقات على اقامة المشروعات على غرار منظومة الشباك الواحد ليتم من خلال وزارة الزراعة تيسير الأجراءات و التنسيق والمتابعة المباشرة مع كافة اجهزة الدولة المعنية وحل اي عقبات لأنهاء واتمام الأجراءات اللازمة

أكدت محرز ايضا أن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات وتشجيعها خاصة من المنطقة العربية حيث تهدف استراتيجية الدولة لبناء وتنمية الأنسان المصري والعربي وخلق مجتمع عربي متكامل يتم فيه فتح آفاق استثمار عربي تكاملي واستغلال الموارد العربية وتكاملها من خلال الأستفادة المثلى من الأستثمارات والموارد الطبيعية والموارد والخبرات البشرية و خلق فرص عمل جديدة للشباب بالمنطقة وصولا الى تحقيق الأمن الغذائي العربي واستدامة تنمية وتطوير المجتمعات العربية

التقت محرز أيضا على هامش المعرض بالدكتورة مريم حارب سلطان اليوسف المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة بجهاز ابو ظبي للرقابة الغذائية حيث تم التنسيق لتبادل ونقل الخبرات الفنية في مجال المختبرات البيطرية الرقابية المعتمدة دوليا للمواصفة القياسية الدولية الأيزو 17025 من خلال المعامل والمعاهد البحثية المعتمدة بوزارة الزراعة.