شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عبد المحسن سلامة يكرم لجنة التحكيم المشرفة على مسابقة التفوق الصحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ،اليوم الأربعاء، أعضاء لجنة التحكيم المشرفة على مسابقة التفوق الصحفى للأعمال التى نشرت خلال عام 2017، وذلك عقب انتهاء اجتماع لجان التحكيم.

وشارك فى حفل التكريم حسين الزناتى السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ومحمود كامل رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، ومن المقرر أن تعلن نقابة الصحفيين بعد قليل نتيجة التفوق الصحفى.











