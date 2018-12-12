وزارة السياحة تسلم جوائز الطلاب الفائزين بمسابقة "شيف المستقبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

شاركت وزارة السياحة، خلال الحفل الختامي للمرحلة النهائية لمسابقة شيف المستقبل ٢٠١٨ "الموسم الثاني" في تسليم الجوائز للطلاب الفائزين بالمسابقة، وتوزيع دروع تذكارية للجنة التحكيم بالمسابقة.

نظم المسابقة، برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVETومسابقة "شيف المستقبل 2018" ممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وتحت رعاية وزارتي السياحة والتربية والتعليم.

حضر الحفل، السفير ايفان سوركوش رئيس الاتحاد الأوروبي في مصر والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني والدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب وعدد من الخبراء والمتخصصين في المجال السياحي والفندقي والتربوي.

من جانبها، أعربت الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب، عن سعادتها لمشاركتها في هذه الاحتفالية، مؤكدة أن الطلاب المشاركين في مسابقة "شيف المستقبل" هم بمثابة سفراء لمصر، مناشدة إياهم ببذل الجهد والإخلاص في العمل حتى تزدهر السياحة بهم.

وأكدت بهجت، أن وزارة السياحة تعمل على تطوير قطاع السياحة، وزيرة السياحة تؤكد دائما أنها تسعى إلى أن يكون في كل بيت مصري فرد يعمل بالقطاع السياحي.

جدير بالذكر، أن مسابقة "شيف المستقبل" الموسم الثاني (التي يتم تنظيمها للعام الثاني علي التوالي) اشترك فيها ٥٠ مدرسة فندقية حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم، كما انه يتوجب على كل مدرسة ان تشارك بفريق مكون من ٣ طلاب بشرط ان يكون بينهم طالبة فتاة.

وأضافت، أن المسابقة انقسمت إلى 3 مراحل، الأولي: كانت مرحلة تعريفية بدأت يوم 8 أكتوبر الماضي وحتى 30 من الشهر ذاته، وجرى خلالها زيارة جميع المحافظات وجميع المدارس الفندقية بمصاحبة شيفات من الشباب؛ وذلك لشرح تفاصيل المسابقة وعرض بعض الأكلات واجراء بعض اللقاءات التعريفية بين شيفات من الشباب وطلاب المدارس.

أما المرحلة الثانية فقد تم خلالها اقامة معسكرين، حيث تم إقامة المعسكر الاول في مدينة الاقصر وضم ٢٥ مدرسة من المتقدمين في المسابقة وتم خلالها اختيار ٤ مدارس فائزين.