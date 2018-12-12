"مدبولي" يفوض رئيس هيئة الرقابة الإدارية في بعض اختصاصاته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 49 مكرر (أ) الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2018، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2619 لسنة 2018 بشأن تفويض شريف سيف الدين حسين خليل، رئيس هيئة الرقابة الإدرية في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين 15 و51 من القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه بالنسبة للأعضاء والعاملين بهيئة الرقابة الإدارية عدا وظائف الإدارة العليا.
ونص القرار الوزاري الذي أصدره رئيس الوزراء، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، على التالي:
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