وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أهمية تعزيز التعاون والتكامُل الاقتصادي بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية، اليوم الاربعاء، في الاجتماع الوزاري التشاوري للدول الأفريقية والعربية المشاطئة للبحر الأحمر، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك لبحث تفعيل التعاون المشترك بين هذه الدول في المجالات كافة، منوها بوجود العديد من فرص التعاون بين دول المنطقة، التي تتطلع مصر إلى استثمارها من أجل غدٍ أفضل لشعوبها.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى بحث التعاون وتعزيز التنسيق المشترك بين الدول الأفريقية والعربية المشاطئة للبحر الأحمر، باعتباره شريانا مائيا هاما في مجال التجارة والمواصلات الدولية.

أشار المتحدث إلى أن مصر كانت قد استضافت الاجتماع الأول للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر يومي ١١ و١٢ ديسمبر ٢٠١٧، وسوف تستضيف الاجتماع القادم لهذه الدول قريبا في القاهرة؛ لاستكمال المناقشات.