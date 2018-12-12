"المحافظين" يطالب بحلول سريعة لتدهور البنية التحتية بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

طالب أشرف الشاعر، منسق محافظة البحيرة بحزب المحافظين، محافظ البحيرة بضرورة وضع حلول سريعة لتدهور البنية التحتية وتهالك الطرق بعد توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأكد الشاعر، في بيان، اليوم الأربعاء، أن شوارع دمنهور تعاني من التكسير وتكدس أكوام القمامة بشكل يعوق حركة المواطنين والسيارات، إلى جانب تفشي الأمراض والحشرات والزواحف السامة، مشيرا إلى أن محافظ البحيرة لم ينجح في إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة.

وأوضح الشاعر، أنه تم التواصل مع شركة الغاز وتأكد استلام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور المبالغ المخصصة لإرجاع الشيء لأصله وإعادة رصف الطرق مكان الحفر وخصوصًا في منطقة شارع الجيش الخلفي والشوارع الجانبية وقرية فلاقة ولكن دون جدوى ودون عمل ما قد أُسند إليهم.

وتابع: "تقاعس الوحدة المحلية عن تأدية مهامها يؤثر على حركة المواطنين وتسبب ذلك في معاناتهم اليومية وخصوصًا في فصل الشتاء وتراكم مياه الأمطار، واستمرار وجود مشاكل بمناطق عدة يقف أمامها المسؤولين مكتوفي الأيدي مما يؤكد أنهم حصلوا على مناصب تفوق قدراتهم".

وطالب الشاعر، اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء خالد جمعة، رئيس مجلس مدينة دمنهور، بسرعة رصف تلك الطرق وإرجاع الشيء لأصله ورفع تجمعات القمامة الموجودة في تلك المناطق.