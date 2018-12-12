مقترح برلماني لمنح محمد صلاح جواز سفر دبلوماسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشفت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العامة بمجلس النواب، عن عزمها التقدم غدا بمقترح برلماني، للجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب أشرف رشاد؛ لرفعه لوزارة الخارجية؛ لإصدار جواز سفر دبلوماسي اللاعب المصري الدولي محمد صلاح؛ تكريما وتقديرا له على دوره الدولي والوطني.

وقالت مايسة، في بيان، الأربعاء، إن صلاح بشخصه وفعله يعد أكبر دعايه لمصر، مضيفة: "صلاح خير من يمثل مصر دوليا، وخير واجهة مشرفة لمصرنا الحبيبة، ومن يرفع علم مصر في الاستادات الدولية والمحافل العالمية، يستحق منا كل الاحترام والتقدير، وما أروع أن تكون سببًا لرفع علم مصر في استاد انفيلد في قلب انجلترا".

وأضافت وكيلة القوى العاملة، أن محمد صلاح فخر لمصر وللعالم العربي أجمع، مشيرة إلى أن جواز السفر هو أقل تقدير له.