"مستقبل وطن" ينظم معرضا للسلع المنزلية في البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن عماد سيف، أمين حزب "مستقبل وطن" بمحافظة البحر الأحمر تجهيزات لافتتاح معرض لبيع السلع المنزلية والملابس للمواطنين بمدينة القصير، خلال الأسبوع المقبل؛ لتخفيف العبأ على المواطنين بمدينة القصير.

قال محمد أبوالوفا، أمين الحزب بمدينة القصير، في بيان، الأربعاء، إن هذه الفعالية تأتي ضمن مبادرات حزب مستقبل وطن ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن رفع المعاناة عن كاهل المواطن من خلال توفير السلع الأساسية والمنزلية والملابس بأسعار مخفضة لكافة الفئات.

الجدير بالذكر أن حزب مستقبل وطن بالقصير، وفر سيارة لبيع المجمدات بالمدينة بالأمس ضمن مبادرة "إحنا معاك"، التي أعلنها الحزب بقيادة المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب.