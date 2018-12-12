غدًا.. افتتاح معرض "نشأة الملكية في مصر" بالمتحف المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

ينظم المتحف المصري بالتحرير، غدا الخميس، معرضا أثريا مؤقتا تحت عنوان "نشأة الملكية مصر في الألف الرابع قبل الميلاد "، وذلك بالتعاون مع معهد بون للآثار المصرية.

وقالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، إن المعرض يقام في قاعة 43 بالدور الأرضي بالمتحف ومن المقرر أن يستمر لمدة شهرين، وهو يضم 110 قطعة أثرية تمثل نشأة أول دولة سياسية معروفة في التاريخ في وادي النيل بمصر في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، مشيرة إلى أن أهم القطع المعروضة هي بطاقة عاجية للملك جر، وصورة لشخص من صلاية نعر مر، وجزء من صلاية ملكية.

من جانبه، أوضحت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف، أن الكتابة والتعبير بالصورة تطورت بشكل ملحوظ في تلك الفترة، وكذلك التطور الاجتماعي والاقتصادي، كما تم وضع نظام الأعداد العشري، وتحديد وحدات القياس المختلفة. كما سيتم إلقاء الضوء على عمليات التطور الكبرى التي تمت في مصر في تلك الفترة بإجراء حوارات متبادلة بين القطع الأثرية.

وأضافت عبدالرازق، في بيان اليوم، أن تلك المرحلة التكوينية للحضارة المصرية تمثل أهميةً كبرى من منظور التاريخ العالمي من خلال ما تبوح به صلاية نعرمر الشهيرة باعتبارها واحدةً من القطع الأثرية المرجعية الهامة متعددة الدلالات والتفسيرات