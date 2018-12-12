محافظ القاهرة بالبرلمان: "أنا خادم للشعب وتحت أمر النواب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أشاد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بأداء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، وبأداء نواب محافظة القاهرة وحرصهم على حل مشكلات المواطنين.

وتابع محافظ القاهرة: "أنا خادم للشعب، وتحت أمر النواب وأي مشكلة مستعد أنزل للشارع لحلها".

وقال محافظ القاهرة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إنه حريص على التواصل مع أعضاء مجلس النواب لحل مشكلات المواطنين، والوصول إلى أفكار لحل المشكلات، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس النواب قد يساعدوه علي حل مشكلة، أو توفير إمكانيات للمحافظة لحل المشكلات والتغلب عليها، أو بقيام البرلمان بسن تشريعات لحل المشكلات الكبيرة والصعبة.

من جانبه، قال النائب ثروت سويلم: "في القاهرة تركة صعبة جدا علي اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الكل لازم يدعمه ويسانده لأنه مكسب لمصر ومحافظة القاهرة ".

وقال النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "أشكر القيادة السياسية إنها بتجيب قيادات من الشارع، المحافظ جاي من الملعب، قيادات فعالة في محافظة القاهرة، احنا لجنة نوعية مختلفة ومنظمة في أدائها وتتابع توصياتها لمعرفة ما يتم تنفيذه وما لم ينفذ، وتتخذ موقف قوي".

جدير بالذكر أن محافظ القاهرة استأذن من لجنة الإدارة المحلية للمغادرة نظرا لوجود ارتباط رئاسي لديه.