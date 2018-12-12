"صعقًا بالكهرباء".. النيابة تحقق في مقتل فتاة على يد شقيقها وعمها بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –صابر المحلاوي:

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم الأربعاء، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة انهاء شاب حياة شقيقته بمعاونة عمه، بعدما قاما بصعقها بالكهرباء حتى الموت عقابا لها على تركها المنزل، لكشف ملابساتها، ومعرفة سبب الحادث.

البداية عندما تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارًا من مستشفى إمبابة العام بوصول فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا مصابة بحروق متفرقة بالجسد وادعاء أسرتها بإصابتها بصاعق كهربائي واشتباه الأطباء في الوفاة جنائيا، شكل اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

أشارت تحريات العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، أن الفتاة قامت بترك منزل أسرتها لفترة، وعند عودتها قام شقيقها وعمها بسؤالها عن مكان تواجدها وانهالا عليها بالضرب ثم قاما بصعقها بالكهرباء في أنحاء متفرقة من الجسد حتى فقدت الوعي فحملاها إلى المستشفى مدعين إصابتها بصاعق كهربائي إلا أن اشتباه الأطباء في الوفاة كشف الجريمة.

تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة من إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأنهما حاولا معاقبة الفتاة على تركها المنزل فماتت جراء الضرب والصعق بالكهرباء.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.