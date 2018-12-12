تأجيل استشكال متهم على حكم حبسه 10 سنوات بتجمهر قسم مدينة نصر للغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الأربعاء، تأجيل استشكال متهم على حكم حبسه 10 سنوات غيابيًا بـ"أحداث قسم ثان مدينة نصر"، لجلسة غداً الخميس الموافق 13 ديسمبر.

كانت المحكمة، قضت في وقت سابق على المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.

ونسبت النيابة له عدة اتهامات منها: الانضمام لجماعة إرهابية، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح، والعمل على قلب نظام الحكم وإسقاط دستور الدولة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.