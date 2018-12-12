محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث عنف الظاهر"، لجلسة غداً الخميس الموافق 13 ديسمبر؛ لعدم حضور المتهم من محبسه.

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضويه المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلي، وسكرتارية أيمن القاضي.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم، بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.