منصور يطلب تطليق "رحمة": "بتلبس ضيق وبتطلع شعرها من الطرحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فاطمة عادل:

"مراتي بتلبس ضيق، وبتطلع شعرها من الطرحة وبتقولي موضة "، بهذه العبارة برر "منصور" رفع دعواه أمام محكمة الأسرة بإمبابة، التي طالب فيها بتطليق زوجته "رحمة. س- 28 سنة".

قال صاحب الـ33 سنة، في دعواه التي حملت رقم 1298: "تزوجت عن قصة حب استمرت 3 سنوات، وبعدها تقدمت لخطبتها لأكثر من مرة حتى وافق والدها، وخلال سنة انتقلنا للمعيشة سويا بعش الزوجية لمدة سنتين، ورزقنا بطفلنا سيد".

وأضاف مقيم الدعوى: "مراتي بشوشة وجدعة وتظاهرت أمامي بحبها، عشنا حياة زوجية سعيدة، رغم الأزمات المالية التي مرت علينا، فكانت تساندني طول الوقت، وفجأة وبدون مبرر انقلب حال زوجتي من شخصية محبة إلى ست متمردة تتظاهر بجمالها وأناقتها".

وتابع: "مراتي بتشتري ملابس شهريًا بـ2000 جنيه، وكل ما تفعله هو الاهتمام بشعرها وشكلها أمام الناس، دخل الشك بيننا، لكني بعد مراقبتها اطمأن قلبي، فحاولت تغييرها ورجوعها إلى شخصيتها التي أحبها لكن دون فائدة".

وأشار إلى أنه داوم على التواصل معها لحل المنازعات اليومية بينهما بسبب تكرار طلبها للنقود، فمهما تحدث إليها لا تنتبه لكلماته، وواصل: "قمنا بتحضير مناسبة خاصة للاحتفال بخطوبة شقيقي الصغير، وفوجئت بزوجتي ترتدي ملابس ضيقة، ومطلعة نص شعرها من الطرحة".

حاول الزوج إقناع زوجته بتغيير ملابسها إلا أنها رفضت وصاحت فيه أمام المدعوين، فلم يتمالك نفسه وصفعها على وجهها، فهربت مسرعة إلى منزل أهلها، وحينما حدث والدها لمحاولة تهدئة الأمور رفض وطالبه بالحضور على الفور.

وخلال جلوس "منصور" مع والد زوجته لاحظ إلحاحه على الطلاق وديًا والتنازل عن كل مستلزماته، فوافق على الطلاق، وكلما اتفقا على موعد عند المأذون كانت تتهرب "رحمة"، لذلك لجأ إلى محكمة الأسرة للتطليق مبررًا تصميمه: "الزوجة التي تبوح بسر زوجها أو تفاصيله، لا يجوز المعيشة معها".