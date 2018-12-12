أنشأت كيانًا غير مرخص.. ضبط سيدة بالغربية لاتهامها بالنصب على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، سيدة بالغربية لإنشائها كيانًا تعليميًا غير مرخص، والنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات تعليمية مزورة.

وأكدت تحريات وسط الدلتا، قيام "فريدة.م" حاصلة على ليسانس آداب جامعة طنطا ومديرة مركز تعليمي، بإنشاء كيان تعليمي بدون ترخيص، ومنح المتعاقدين شهادات منسوبة لجامعات وكيانات تعليمية دولية ومصرية مزورة متخذه من مقر المركز المشار إليه الكائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، مسرحاً لمزاولة نشاطها المؤثم.

بالاستعلام من مديرية التربية والتعليم بالغربية (إدارة التعليم الخاص)، أفادت أن المركز غير مرخص، ولا يخضع لمديرية التربية والتعليم، ولا يتم الإشراف عليه من قبل إدارة شرق طنطا التعليمية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة بمقر المركز المشار إليه وبحوزتها مجموعة من شهادات الدورات التدريبية لعدة معاهد (مزورة)، ومجموعة كبيرة من الدعاية والإعلان الخاص بإحدى الأكاديميات الأجنبية والعربية، واستمارات تعارف للعديد من الأشخاص، ومبلغ مالي من حصيلة نشاطها.

بمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع (مالكة الأكاديمية المشار إليها) تم تحديدها، وجارِ العمل على ضبطها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.